أمم افريقيا | الكونغو يقسو على بوتسوانا بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16

نجح منتخب الكونغو في تحقيق فوز كبير على نظيره بوتسوانا بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المدينة، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بدور المجموعات، لحساب المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب

وفرض منتخب الكونغو سيطرته على المباراة حيث نجح اللاعبين في تسجيل الهدف الاول بعدما مرر لاعب الكونغو الديمقراطية الكرة بكعب القدم إلى ناثانييل مبوكو الذي تسلمها وسدد على يسار الحارس لتسكن الشباك.



وفي الدقيقة 41 يسجل المنتخب الكونغولي هدفه الثاني عن طريق جايل كوكوتا، من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 60 نجح منتخب الكونغو في إحراز الهدف الثالث، عن طريق جايل كوكوتا.

بهذه النتيجة رفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده إلى 7 نقاط ليتاهل لدور ال16 لبطولة أمم أفريقيا.