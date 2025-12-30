قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

وتمكن منتخب مصر من حسم تأهله إلى دور الـ16 مبكرًا، بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ليكون أول المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية.

 وحقق «الفراعنة» الفوز في الجولة الأولى على زيمبابوي بنتيجة 2-1، قبل أن يتغلب على جنوب إفريقيا بهدف دون رد في الجولة الثانية، ثم اختتم دور المجموعات بتعادل سلبي أمام أنجولا في الجولة الثالثة.

وعلى الجانب الآخر، نجح منتخب بنين في التأهل إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة، ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث من بين المجموعات الست. 

وبدأ منتخب بنين مشواره بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل، ثم حقق الفوز على بوتسوانا بنفس النتيجة، قبل أن يتلقى هزيمة جديدة في الجولة الأخيرة أمام السنغال بهدف دون رد.

موعد مباراة مصر وبنين في كأس أم  إفريقيا 

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وبنين في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا، يوم الإثنين الموافق 5 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مصر بنين كأس أمم إفريقيا

