عاجل
واشنطن تعلن دراسة شاملة لمحاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين
كيف تعرف أن الله راضٍ عنك؟.. علي جمعة يحدد علامات رضا الله
إطلاق اسم البطل إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد بدمياط
الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025
أمم افريقيا | الكونغو يقسو على بوتسوانا بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16
آخر تحديث .. أعلى سعر لصرف الدولار ختام اليوم الثلاثاء
نقل مدينة سويدية كاملة في القطب الشمالي .. ما السبب؟
متحدث الوزراء : لا قرار حتى الآن بشأن التحول إلى الدعم النقدي
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا
بعد هزيمة الأهلي الثقيلة .. مهيب يطرح سؤالا مهما للجماهير

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
ميرنا محمود

طرح إلاعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا للجماهير بعد هزيمة الاهلي أمام المقاولون بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر «كأس الرابطة».

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:هزيمة جديدة للأهلي في كاس عاصمة مصر علي يد المقاولون العرب 3/0 ... تعليقك ؟

وتعرض فريق الكرة بالنادي الأهلي لهزيمة ثقيلة أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر «كأس الرابطة».

وأُقيمت المواجهة على استاد السلام، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث ظهر المقاولون العرب بشكل قوي ونجح في حسم اللقاء لصالحه بثلاثية نظيفة.

موقف الأهلي في ترتيب المجموعة
وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد الأهلي عند 3 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعدما حقق فوزًا وحيدًا وتلقى ثلاث هزائم خلال مشواره في البطولة حتى الآن.

