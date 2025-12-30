اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلي دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.
وتأهل كل من مصر وجنوب أفريقيا والمغرب ومالي ونيجيريا والسنغال والكونغو الديمقراطية وبنين والجزائر وبوركينا فاسو والسودان وساحل العاج والكاميرون وموزمبيق وتونس وتنزانيا.
وتم تأكيد 4 مواجهات في دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا 2025 ..
- مصر vs بنين
- الجزائر vs الكونغو الديمقراطية
- مالي vs تونس
- المغرب vs تنزانيا
المباريات المتبقية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات:
الثلاثاء 30 ديسمبر
9:00 بوتسوانا - الكونغو الديمقراطية
9:00 بنين - السنغال
الأربعاء 31 ديسمبر
6:00 السودان - بوركينا فاسو
6:00 غينيا الاستوائية - الجزائر
9:00 الجابون - ساحل العاج
9:00 موزمبيق - الكاميرون
وجاء ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 حاليا كالتالي :
- المجموعة الأولى
1- المغرب 7 نقاط تأهل
2- مالي 3 نقاط تأهل
3- زامبيا نقطتين
4- جزر القمر نقطتين
- المجموعة الثانية
1- مصر 7 نقاط تأهل
2- جنوب إفريقيا 6 نقاط تأهل
3- أنجولا نقطتين
4- زيمبابوي نقطة
- المجموعة الثالثة
1- نيجيريا 9 نقاط تأهل
2- تونس 4 نقاط تأهل
3- تنزانيا نقطتين تأهل
4- أوغندا نقطة
- المجموعة الرابعة
1- السنغال 4 نقاط تأهل
2- الكونغو الديمقراطية 4 نقاط تأهل
3- بنين 3 نقاط تأهل
4- بوتسوانا دون نقاط
- المجموعة الخامسة
1- الجزائر 6 نقاط تأهل
2- بوركينا فاسو 3 نقاط تأهل
3- السودان 3 نقاط تأهل
4- غينيا الاستوائية دون نقاط
- المجموعة السادسة
1- كوت ديفوار 4 نقاط تأهل
2- الكاميرون 4 نقاط تأهل
3- موزمبيق 3 نقاط تأهل
4- الجابون دون نقاط