احتجاجات واسعة في الصومال تنديدا باعتراف إسرائيل بصومالي لاند
السبب والبديل المروري | تفاصيل إزالة كوبري السيدة عائشة خلال أيام
حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة
عالمة أزهرية: مشاهدة العرافين والدجالين للتسلية حرام شرعًا
واشنطن تعلن دراسة شاملة لمحاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين
كيف تعرف أن الله راضٍ عنك؟.. علي جمعة يحدد علامات رضا الله
إطلاق اسم البطل إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد بدمياط
الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025
أمم افريقيا | الكونغو يقسو على بوتسوانا بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16
آخر تحديث .. أعلى سعر لصرف الدولار ختام اليوم الثلاثاء
نقل مدينة سويدية كاملة في القطب الشمالي .. ما السبب؟
متحدث الوزراء : لا قرار حتى الآن بشأن التحول إلى الدعم النقدي
رياضة

4 مواجهات في دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا 2025

كاس الامم
كاس الامم
ياسمين تيسير

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلي دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وتأهل كل من مصر وجنوب أفريقيا والمغرب ومالي ونيجيريا والسنغال والكونغو الديمقراطية وبنين والجزائر وبوركينا فاسو والسودان وساحل العاج والكاميرون وموزمبيق وتونس وتنزانيا.

‏وتم تأكيد 4 مواجهات في دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا 2025 ..

‏- مصر vs بنين

‏- الجزائر vs الكونغو الديمقراطية

‏- مالي vs تونس

- ‏المغرب vs تنزانيا

المباريات المتبقية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات:

الثلاثاء 30 ديسمبر

9:00 بوتسوانا - الكونغو الديمقراطية

9:00 بنين - السنغال

الأربعاء 31 ديسمبر

6:00 السودان - بوركينا فاسو 

6:00 غينيا الاستوائية - الجزائر

9:00 الجابون - ساحل العاج 

9:00 موزمبيق - الكاميرون

وجاء ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 حاليا كالتالي :

- المجموعة الأولى

1- المغرب 7 نقاط تأهل 

2- مالي 3 نقاط تأهل 

3- زامبيا نقطتين 

4- جزر القمر نقطتين

- المجموعة الثانية

1- مصر 7 نقاط تأهل 

2- جنوب إفريقيا 6 نقاط تأهل 

3- أنجولا نقطتين 

4- زيمبابوي نقطة 

- المجموعة الثالثة

1- نيجيريا 9 نقاط تأهل 

2- تونس 4 نقاط تأهل 

3- تنزانيا نقطتين  تأهل 

4- أوغندا نقطة 

- المجموعة الرابعة

1- السنغال 4 نقاط تأهل 

2- الكونغو الديمقراطية 4 نقاط تأهل 

3- بنين 3 نقاط تأهل 

4- بوتسوانا دون نقاط

- المجموعة الخامسة

1- الجزائر 6 نقاط تأهل 

2- بوركينا فاسو 3 نقاط تأهل 

3- السودان 3 نقاط  تأهل 

4- غينيا الاستوائية دون نقاط 

- المجموعة السادسة

1- كوت ديفوار 4 نقاط تأهل 

2- الكاميرون 4 نقاط تأهل 

3- موزمبيق 3 نقاط تأهل 

4- الجابون دون نقاط

كاس الامم الافريقية منتخب مصر المغرب

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

هل الخميس المقبل إجازة؟

هل الخميس المقبل إجازة؟

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

الألماس

العلماء كشفوا السر.. كيف يمكن العثور على أماكن الألماس بسهولة؟

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. متى يحصل المستأجر على شقة بديلة؟

ظواهر فلكية

عام السماء المدهشة.. 2026 يحمل كسوفات نادرة وزخات شهب استثنائية

طريقة عمل عمل الأرز بلبن الكريمي.. بنفس طعم الجاهز في المنزل

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

