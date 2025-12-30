قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السبب والبديل المروري | تفاصيل إزالة كوبري السيدة عائشة خلال أيام
حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة
عالمة أزهرية: مشاهدة العرافين والدجالين للتسلية حرام شرعًا
واشنطن تعلن دراسة شاملة لمحاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين
كيف تعرف أن الله راضٍ عنك؟.. علي جمعة يحدد علامات رضا الله
إطلاق اسم البطل إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد بدمياط
الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025
أمم افريقيا | الكونغو يقسو على بوتسوانا بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16
آخر تحديث .. أعلى سعر لصرف الدولار ختام اليوم الثلاثاء
نقل مدينة سويدية كاملة في القطب الشمالي .. ما السبب؟
متحدث الوزراء : لا قرار حتى الآن بشأن التحول إلى الدعم النقدي
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

يوم المئوية فى ختام دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025

فرجانى ساسى
فرجانى ساسى
حمزة شعيب

شهد ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 عددًا من اللحظات اللافتة، كان أبرزها احتفال بعض النجوم بوصولهم إلى المباراة الدولية رقم 100 مع منتخبات بلادهم، بالتزامن مع التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

واحتفل النجم التونسي فرجاني ساسي بوصوله إلى المباراة رقم 100 بقميص منتخب «نسور قرطاج»، بعدما شارك في مواجهة منتخب بلاده الأخيرة بدور المجموعات، ليُسجل محطة تاريخية جديدة في مسيرته الدولية، ويؤكد مكانته كأحد أبرز لاعبي المنتخب التونسي خلال السنوات الماضية.

وشهدت الجولة نفسها مشاركة عدد من اللاعبين مع منتخبات بلادهم في مباريات حاسمة، أسفرت عن حسم بطاقات التأهل إلى دور الـ16، ليأتي «يوم المئوية» متزامنًا مع ختام دور المجموعات من البطولة القارية.

وفي السياق ذاته، وصل مدافع منتخب السنغال كاليدو كوليبالي إلى المباراة الدولية رقم 100 مع منتخب «أسود التيرانجا»، خلال مواجهة بنين، إلا أن المباراة لم تكتمل بشكل مثالي للنجم السنغالي، بعدما تعرض للطرد، ليغادر اللقاء قبل نهايته، في مباراة شهدت إثارة كبيرة ضمن منافسات الجولة الختامية.

وتُعد هذه الجولة واحدة من أبرز جولات دور المجموعات، بعدما جمعت بين الاحتفالات الفردية واللحظات المؤثرة، إلى جانب صراع التأهل الذي حُسم في الدقائق الأخيرة، قبل انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية في كأس أمم إفريقيا 2025.

فرجانى ساسى تونس كأس امم إفريقيا

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

محمد صلاح

إسلام الشاطر: محمد صلاح في حتة لوحده وكان نفسي أكون من الجيل اللي بيلعب معاه دلوقتي

الفنان خالد الصاوي

خالد الصاوي: لا يمكنني الحكم على فيلم الست .. ولكن ثقتي كبيرة في طاقم العمل

وزير الصحة

بـ 120 مليار جنيه .. الصحة: تنفيذ 1255 مشروعا قوميا في القطاع الصحي

بالصور

طريقة عمل عمل الأرز بلبن الكريمي.. بنفس طعم الجاهز في المنزل

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

