يوم المئوية فى ختام دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025

شهد ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 عددًا من اللحظات اللافتة، كان أبرزها احتفال بعض النجوم بوصولهم إلى المباراة الدولية رقم 100 مع منتخبات بلادهم، بالتزامن مع التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

واحتفل النجم التونسي فرجاني ساسي بوصوله إلى المباراة رقم 100 بقميص منتخب «نسور قرطاج»، بعدما شارك في مواجهة منتخب بلاده الأخيرة بدور المجموعات، ليُسجل محطة تاريخية جديدة في مسيرته الدولية، ويؤكد مكانته كأحد أبرز لاعبي المنتخب التونسي خلال السنوات الماضية.

وشهدت الجولة نفسها مشاركة عدد من اللاعبين مع منتخبات بلادهم في مباريات حاسمة، أسفرت عن حسم بطاقات التأهل إلى دور الـ16، ليأتي «يوم المئوية» متزامنًا مع ختام دور المجموعات من البطولة القارية.

وفي السياق ذاته، وصل مدافع منتخب السنغال كاليدو كوليبالي إلى المباراة الدولية رقم 100 مع منتخب «أسود التيرانجا»، خلال مواجهة بنين، إلا أن المباراة لم تكتمل بشكل مثالي للنجم السنغالي، بعدما تعرض للطرد، ليغادر اللقاء قبل نهايته، في مباراة شهدت إثارة كبيرة ضمن منافسات الجولة الختامية.

وتُعد هذه الجولة واحدة من أبرز جولات دور المجموعات، بعدما جمعت بين الاحتفالات الفردية واللحظات المؤثرة، إلى جانب صراع التأهل الذي حُسم في الدقائق الأخيرة، قبل انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية في كأس أمم إفريقيا 2025.