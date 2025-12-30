الاتحاد السعودي لكرة القدم يرد على تصريحات الرجوب الفلسطيني

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، أعرب فيه عن استغرابه من التصريحات الصادرة عن جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مؤكدًا حرصه الدائم على علاقات الاحترام والتعاون بين جميع عناصر اللعبة، ومشيرًا إلى أن ما ورد في هذه التصريحات لا ينسجم مع قيم ومبادئ الرياضة.

تفاصيل البيان:

وجاء في بيان الاتحاد السعودي:«يعرب الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استنكاره للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والتي احتوت على إيحاءات ومزاعم مرفوضة تمس نزاهة المنافسة الرياضية، من خلال الزج باسم المنتخب الوطني السعودي في سياق لا يمت للرياضة بصلة، وذلك خلال مشاركته في بطولة كأس العرب التي أُقيمت مؤخرًا في دولة قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

ويؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم احترامه لمسيري كرة القدم الفلسطينية، مع رفضه التام لأي اتهامات، مطالبًا في الوقت ذاته البعد عن ما يثير الرأي العام ويخالف الهدف الأسمى من إقامة هذه البطولات العربية التي تعزز أواصر المحبة والإخاء بين البلدان العربية الشقيقة».

ويأتي هذا البيان في إطار تأكيد الاتحاد السعودي على التزامه بالمبادئ الرياضية وحماية سمعة المنتخب الوطني، مع الدعوة للحفاظ على العلاقات الطيبة بين اتحادات كرة القدم العربية.