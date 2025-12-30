قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الاتحاد السعودي لكرة القدم يرد على تصريحات الرجوب الفلسطيني

حمزة شعيب

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، أعرب فيه عن استغرابه من التصريحات الصادرة عن جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مؤكدًا حرصه الدائم على علاقات الاحترام والتعاون بين جميع عناصر اللعبة، ومشيرًا إلى أن ما ورد في هذه التصريحات لا ينسجم مع قيم ومبادئ الرياضة.

تفاصيل البيان:
وجاء في بيان الاتحاد السعودي:«يعرب الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استنكاره للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والتي احتوت على إيحاءات ومزاعم مرفوضة تمس نزاهة المنافسة الرياضية، من خلال الزج باسم المنتخب الوطني السعودي في سياق لا يمت للرياضة بصلة، وذلك خلال مشاركته في بطولة كأس العرب التي أُقيمت مؤخرًا في دولة قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

ويؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم احترامه لمسيري كرة القدم الفلسطينية، مع رفضه التام لأي اتهامات، مطالبًا في الوقت ذاته البعد عن ما يثير الرأي العام ويخالف الهدف الأسمى من إقامة هذه البطولات العربية التي تعزز أواصر المحبة والإخاء بين البلدان العربية الشقيقة».

ويأتي هذا البيان في إطار تأكيد الاتحاد السعودي على التزامه بالمبادئ الرياضية وحماية سمعة المنتخب الوطني، مع الدعوة للحفاظ على العلاقات الطيبة بين اتحادات كرة القدم العربية.

الاتحاد السعودي لكرة القدم الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

