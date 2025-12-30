تشكيل آرسنال لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا، مدرب فريق آرسنال الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمواجهة ضيفه أستون فيلا، والتي تقام في تمام الساعة 10:15 مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الإمارات في لندن، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025 /2026، في مباراة حاسمة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز والحفاظ على موقعيهما في جدول الترتيب.

تشكيل آرسنال الرسمي:

حارس المرمى: رايا

رايا خط الدفاع: تيمبر – ساليبا – جابرييل – هينكابي

تيمبر – ساليبا – جابرييل – هينكابي خط الوسط: زوبيمندي – ميرينو – أوديجارد

زوبيمندي – ميرينو – أوديجارد خط الهجوم: ساكا – تروسارد – جيوكيريس

موعد المباراة وأهمية اللقاء:

تنطلق مواجهة آرسنال ضد أستون فيلا في العاشرة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي اللقاء بعد أقل من شهر على فوز أستون فيلا على آرسنال في برمنجهام، حيث يسعى الجانرز لاستعادة الثقة بعد فوزه 2-1 على برايتون في آخر مباراة على ملعبه، فيما يتمتع "الفيلانز" بسلسلة نتائج إيجابية هذا الموسم.

آرسنال في الدوري

عاد آرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي بعد أن خسر القمة مؤقتًا لصالح مانشستر سيتي، وذلك بفضل الفوز الأخير على برايتون، مسجلاً انتصاره الخامس على التوالي منذ خسارته أمام أستون فيلا في الوقت بدل الضائع.

ويتميز الفريق اللندني بسجل مميز على ملعب الإمارات، حيث فاز في 9 من آخر 10 مباريات في البريميرليج على أرضه، بما في ذلك الفوز في آخر 6 مباريات متتالية، وهي أفضل سلسلة انتصارات له على ملعبه منذ عام 2022.