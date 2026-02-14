ندى السبكي تخوض أولى تجاربها التمثيلية في مسلسل اسأل روحك مع ياسمين رئيس

تخوض الفنانة ندى السبكي أولى تجاربها في عالم التمثيل، من خلال مشاركتها في مسلسل اسأل روحك، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل، في خطوة تمثل تحولًا جديدًا في مسيرتها الفنية.

وتظهر ندى السبكي خلال أحداث العمل بشخصية دندش، أحد الأدوار المحورية التي تحمل تأثيرًا واضحًا في تطور مجريات القصة، حيث تقدم شخصية تحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية، ما يضعها أمام تحدى فني كبير في أول اختبار تمثيلي لها على الشاشة.

مسلسل اسأل روحك يضم نخبة من النجوم، في مقدمتهم ياسمين رئيس وأحمد فهمي، وينتظر أن يشهد منافسة قوية ضمن موسم دراما رمضان، نظرًا لطبيعة قصته وأسماء أبطاله.



تأتي هذه المشاركة في إطار سعي ندى السبكي لخوض تجارب فنية متنوعة، بعدما ارتبط اسمها سابقًا بمجالات إنتاجية مختلفة داخل الوسط الفني، لتقرر هذه المرة الوقوف أمام الكاميرا واكتشاف مساحة جديدة من الإبداع، في تجربة يتابعها جمهورها باهتمام وترقب.



ومن المتوقع أن تكشف شخصية دندش عن جانب تمثيلي مختلف لدى ندى السبكي، خاصة في ظل مساحة الدور وأهميته داخل الأحداث .



ويشارك ببطولة المسلسل كل ياسمين رئيس، من أحمد فهمي، داليا مصطفى، نهال عنبر، تأليف محمد الحناوي، وإنتاج شيرين مجدي إخراج أسامة عرابي.