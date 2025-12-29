بعد إصابة محمد علي بن رمضان.. طلب من طبيب الأهلي للجهاز الطبي لمنتخب تونس

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مستجدات إصابة نجم الاهلي محمد علي بن رمضان خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا .

و كتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :خاص.. طبيب الأهلي يطلب من الجهاز الطبي للمنتخب التونسي عدم الاستعجال في عودة محمد علي بن رمضان.

وشهدت الساعات الماضية تطورًا جديدًا بشأن إصابة محمد علي بن رمضان، لاعب النادي الأهلي، التي تعرض لها خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد خروجه متأثرًا بإصابة خلال اللقاء الأخير.

وذكرت صحيفة «الصباح» التونسية أن لاعب الأهلي طمأن الجهاز الطبي عقب نهاية المباراة، مؤكدًا أن الإصابة تبدو خفيفة ولا تستدعي القلق، خاصة أنه شعر بتحسن بعد نهاية اللقاء مباشرة.

وأوضحت الصحيفة أن التشخيص المبدئي أشار إلى تعرض بن رمضان لكدمة في الركبة، جاءت نتيجة تدخل قوي من حارس مرمى منتخب النور الخضر، دون وجود اشتباه في إصابة عضلية أو أربطة، وهو ما اعتبره الجهاز الطبي مؤشرًا مطمئنًا في المرحلة الأولى.

وأضافت أن الفحوصات الأولية أكدت بساطة الإصابة، إلا أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية الدقيقة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الوقوف على حالته بشكل نهائي، وتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات القادمة.

ويترقب الجهاز الفني لمنتخب تونس التقرير الطبي النهائي لحسم موقف محمد علي بن رمضان من المواجهات المقبلة، خاصة في ظل أهميته الفنية داخل التشكيل، واعتماد الجهاز الفني عليه كعنصر أساسي في خط الوسط.