رجال سلة الأهلي| إيهاب أمين: السوبر دفعة قوية لمواصلة المنافسة

أكد إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، أن التتويج بلقب كأس السوبر المصري يمثل انطلاقة مثالية للفريق في الموسم الحالي، بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، ببطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة 89-85، في المباراة التي جمعتهما، على الصالة المغطاة بمدينة الغردقة.

وأوضح أمين أن بداية الموسم لم تكن سهلة في ظل التحديات التي واجهت الفريق، إلا أن اللاعبين نجحوا في تجاوزها وحصد اللقب الثاني بعد دوري المرتبط، ما يعكس قوة المجموعة وروحها.

وأشار إلى أن الفوز بالسوبر جاء في توقيت مهم، يمنح الفريق ثقة كبيرة قبل المباريات المقبلة، مؤكدًا أن الجميع بذل أقصى ما لديه لإسعاد جماهير الأهلي.

