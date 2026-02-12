قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
شادي زلطة : ندرس امكانية جعل رياض الاطفال سنة واحدة "إلزامية"
رئيس إيران: ترامب ونتنياهو حرضا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد
الحكم بالحبس سنة لمنتحل صفة عضو بإحدى الجهات الأمنية
وزير التعليم: نظام البكالوريا يتيح فرصا امتحانية متعددة بعدد مواد أقل
مفتي الجمهورية: إدراك أبعاد القضية الفلسطينية ليس ترفًا فكريًا بل فريضة دينية
وزير التعليم: النظام الحالي للثانوية يتضمن 32 مادة مقابل 8 فقط بالدولية
لن نتحمل أعباءا غير محسوبة|عبد اللطيف يكشف تفاصيل زيادة سنوات التعليم الإلزامي
ننشر الصورة الرسمية للفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع الجديد
رابطة الدوري السعودي تحسم الجدل حول غياب رونالدو.. وتؤكد: الأمر بيد النصر
وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر و 8 دول أفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزير التموين والتجارة الداخلية ووزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية في جولة موسعة لافتتاح مشروعات خدمية ومعارض سلعية استعدادًا لشهر رمضان

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بجولة ميدانية بمحافظة القليوبية لافتتاح مشروعات خدمية ومعارض سلعية ، حيث كان في استقبالهما المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المشروعات الخدمية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب زيادة المنافذ والمعارض السلعية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

تفاصيل الافتتاح

واستُهلت الجولة بافتتاح معرض «أهلًا رمضان» الرئيسي بمدينة بنها، والمقام بالتعاون بين وزارة التموين والغرفة التجارية بالقليوبية، بحضور النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتور تامر صلاح مدير مديرية تموين القليوبية، إضافة إلى عدد من قيادات محافظة القليوبية والقيادات التنفيذية والشعبية، ويقام المعرض على مساحة 800 متر مربع، ويضم 20 عارضًا، من بينهم الشركة العامة لتجارة الجملة، وشركة طنطا للزيوت والصابون، وجهاز مستقبل مصر، إلى جانب 17 شركة من القطاع الخاص، حيث يوفر المعرض تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والأساسية بتخفيضات ملحوظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.


وتضمنت الجولة أيضًا افتتاح معرض تمور مطروح، المُقام بالتعاون بين محافظتي القليوبية ومطروح على مساحة 1000 متر مربع، بمشاركة 9 عارضين يقدمون مجموعة متنوعة من منتجات التمور وزيت الزيتون والمخللات، بالإضافة إلى الهدايا والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها محافظة مطروح، وذلك في إطار دعم المنتجات المحلية وفتح منافذ تسويقية جديدة بما يعزز فرص تسويقها أمام المواطنين.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة مستمرة في التوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن معارض «أهلًا رمضان» تسهم في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يعزز من استقرار الأسواق ويضمن توافر السلع قبل وخلال الشهر الكريم.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على دعم جهود المحافظات في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وكذا التنسيق التعاون مع وزارة التموين للتوسع في إقامة المنافذ والمعارض الخدمية لبيع السلع الغذائية    ، مشيرةً إلى أن التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة يسهمان في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، لافتةً إلى أهمية التوسع في مثل هذه المبادرات التي توفر السلع وتدعم التنمية الاقتصادية المحلية.
فيما أعرب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن ترحيبه بزيارة وزيري التموين والتنمية المحلية للمحافظة، مؤكدًا أن افتتاح هذه المشروعات والمعارض يمثل إضافة قوية لمنظومة الخدمات، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، مشددًا على استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة المزيد من المنافذ والمعارض لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر.

القليوبية افتتاحات وزيرة التنمية المحلية وزير التموين محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

ترشيحاتنا

ايران و اسرائيل

الجيش الإسرائيلي والموساد يطلبان الإيرانيين بالتواصل والتعاون عبر قنواتهما الرسمية

الاتحاد الأوروبي

رؤساء الصناعة يدعون قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض أسعار الطاقة

معبر كرم أبو سالم

القافلة الإماراتية رقم 300 تعبر من مصر إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخول غزة

بالصور

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

مش قبل سن الخمسين.. مرض التهابات الأمعاء يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 600%

مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد