مدير تعليم القليوبية: التعليم في المحافظة ليس مجرد حصص دراسية

أجرى الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية موسعة بعدد من مدارس إدارة بنها التعليمية، للوقوف على مدى جاهزية المدارس وانضباط اليوم الدراسي.

وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وفي إطار المتابعة الميدانية الدقيقة لانتظام العملية التعليمية.

واستهل مدير تعليم القليوبية جولته بمشاركة طالبات مدرسة السادات الثانوية بنات بشبلنجة طابور الصباح، حيث شهد مراسم تحية العلم واستمع إلى فقرات الإذاعة المدرسية التي ركزت على قيم الولاء والانتماء.

الفصول الدراسية

وعقب الطابور، تفقد الفصول الدراسية، وحرص على التحاور مع الطالبات حول المناهج الدراسية وأهمية الانتظام في الحضور، مؤكدًا ضرورة تفعيل غرف المصادر والوسائل التعليمية بما يسهم في جذب الطلاب للمدرسة.



كما واصل الدكتور ياسر محمود جولته بتفقد مدرسة جمال الدين الأفغاني، حيث تابع سجلات الحضور والانصراف للمعلمين والطالبات، وتفقد حجرات الأنشطة المختلفة، مشيدًا بمستوى النظافة العامة والانضباط الإداري داخل المدارس.



وأكد مدير المديرية أن الوزارة تضع مصلحة الطالب فوق كل اعتبار، مشددًا على الالتزام بالكتاب الدوري المنظم للعملية التعليمية وأعمال السنة، مع ضرورة تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تساعد على تحقيق أفضل نتائج تعليمية.



وخلال الجولة، شدد على منع استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية، والتركيز على غرس القيم الأخلاقية إلى جانب المحتوى التعليمي، بما يسهم في بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة.



واختتم مدير تعليم القليوبية تصريحاته قائلًا:“إن التعليم في القليوبية ليس مجرد حصص دراسية، بل هو رحلة بناء لوعي أجيالنا، فنحن لا نبني عقولًا فحسب، بل نصيغ مستقبل وطن يبدأ انضباطه من طابور الصباح.”