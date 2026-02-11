قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا السياحة المصري والسعودي يتفقان على تعزيز التعاون السياحي وفتح أسواق جديدة
أيام عِجاف.. درجات حرارة مرتفعة وشبورة وتحذيرات من الأرصاد
الجامعة العربية تؤكد رفضها القاطع لسياسات الاستيطان والضم الإسرائيلية
عراقجي: طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
مدير تعليم القليوبية: التعليم في المحافظة ليس مجرد حصص دراسية

إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية موسعة بعدد من مدارس إدارة بنها التعليمية، للوقوف على مدى جاهزية المدارس وانضباط اليوم الدراسي.
وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وفي إطار المتابعة الميدانية الدقيقة لانتظام العملية التعليمية.
واستهل مدير تعليم القليوبية جولته بمشاركة طالبات مدرسة السادات الثانوية بنات بشبلنجة طابور الصباح، حيث شهد مراسم تحية العلم واستمع إلى فقرات الإذاعة المدرسية التي ركزت على قيم الولاء والانتماء.

الفصول الدراسية

وعقب الطابور، تفقد الفصول الدراسية، وحرص على التحاور مع الطالبات حول المناهج الدراسية وأهمية الانتظام في الحضور، مؤكدًا ضرورة تفعيل غرف المصادر والوسائل التعليمية بما يسهم في جذب الطلاب للمدرسة.


كما واصل الدكتور ياسر محمود جولته بتفقد مدرسة جمال الدين الأفغاني، حيث تابع سجلات الحضور والانصراف للمعلمين والطالبات، وتفقد حجرات الأنشطة المختلفة، مشيدًا بمستوى النظافة العامة والانضباط الإداري داخل المدارس.


وأكد مدير المديرية أن الوزارة تضع مصلحة الطالب فوق كل اعتبار، مشددًا على الالتزام بالكتاب الدوري المنظم للعملية التعليمية وأعمال السنة، مع ضرورة تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تساعد على تحقيق أفضل نتائج تعليمية.


وخلال الجولة، شدد على منع استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية، والتركيز على غرس القيم الأخلاقية إلى جانب المحتوى التعليمي، بما يسهم في بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة.


واختتم مدير تعليم القليوبية تصريحاته قائلًا:“إن التعليم في القليوبية ليس مجرد حصص دراسية، بل هو رحلة بناء لوعي أجيالنا، فنحن لا نبني عقولًا فحسب، بل نصيغ مستقبل وطن يبدأ انضباطه من طابور الصباح.”

طريقة عمل الحواوشي في 20 دقيقة فقط.. وصفة سريعة بطعم المحلات

طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع.. حقيقة أم خدعة؟ طبيب يحسم الجدل

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

