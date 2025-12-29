رجال سلة الأهلي| عمر طارق: خبرات لاعبي الفريق حسمت لقاء السوبر

أكد عمر طارق، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مستوى مميزًا واستحق التتويج بلقب كأس السوبر المصري، رغم صعوبة المباراة أمام الاتحاد السكندري.

وأوضح طارق أن اللقاء شهد منافسة قوية، لكن خبرات لاعبي الأهلي ساعدت على التعامل مع الضغوط وحسم المواجهة في اللحظات الحاسمة. وأضاف أن الهدف منذ البداية كان التتويج باللقب، وأن الجميع داخل الفريق امتلك الدافع والرغبة في رفع الكأس، مهدين البطولة لجماهير الأهلي التي تساند الفريق دائمًا.

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، ببطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة 89-85، في المباراة التي جمعتهما، على الصالة المغطاة بمدينة الغردقة.