محافظات

محافظة الجيزة تدعم منطقة المنشية فيصل بحاويات كبيرة للنظافة

حاوية قمامة
حاوية قمامة
أحمد زهران

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل بتكثيف جهود النظافة بمنطقة المنشية – فيصل في إطار حرص المحافظة على تحسين البيئة وتوفير مستوى نظافة يليق بالمواطنين.

وفي هذا الإطار تابع محافظ الجيزة جهود الهيئة في تدعيم منطقة المنشية فيصل بحاويات قمامة كبيرة بسعة 12 متر مكعب، تستوعب حتى 10 طن من المخلفات للحاوية الواحدة لدعم نظام النظافة بالمنطقة ومنع تراكم القمامة حيث يعد شارع المنشية من الشوارع ذات الكثافة السكانية العالية ما يستدعي متابعة مستمرة للحفاظ على النظافة.

وأكد المحافظ على ضرورة التفريغ الدوري للحاويات منعًا لتراكم المخلفات في محيطها مع تكثيف المرور الدوري لمتابعة حالة النظافة بالشارع والعمل على تحسينها بشكل مستمر.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل أن الهيئة تواصل تكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمنطقة، وتحرص على الالتزام بالخطط اليومية لضمان بيئة صحية ونظيفة للمواطنين مع متابعة سير العمل بشكل لحظي والتدخل الفوري لأي تراكمات.

حاوية قمامة محافظ الجيزة محافظة الجيزة

