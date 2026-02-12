قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
محافظات

افتتاح معرض طريق المستقبل لدعم المشروعات الصغيرة وتمكين السيدات والشباب بأسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت مدينة أسوان افتتاح المعرض الثالث لمبادرة "طريق المستقبل " تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وذلك فى إطار دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنشيط الحراك الاقتصادى للأسر المنتجة ، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .

وجاء تنظيم المعرض من خلال جمعية تنمية المجتمع حيث ضم أكثر من 40 سيدة وربة منزل من العارضات للمنتجات الأسوانية ، واللاتى قدمن باقة متنوعة من المشغولات والمنتجات اليدوية والتراثية التى تعكس الهوية الثقافية والحضارية لمحافظة أسوان.

وقام بالافتتاح إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وزياد ياسين مدير مديرية الشباب والرياضة ، وبمشاركة ممثلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، إلى جانب عدد من سيدات الأعمال فى تأكيد واضح على تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى لدعم المرأة والشباب اقتصادياً وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

المشروعات الصغيرة 

ويستمر المعرض لمدة يومين بهدف إتاحة الفرصة أمام العارضات لتسويق منتجاتهن وزيادة دخلهن، خاصة فى المواسم التى تشهد حركة شرائية مكثفة.

كما يأتى المعرض ضمن أنشطة مؤسسة نساء الجنوب المدعومة من هيئة بلان إيجيبت لمدة خمس سنوات وذلك فى إطار برنامج متكامل للتمكين الإقتصادى للفتيات والشباب ، والذى يهدف إلى تقديم منح مجانية ودعم فنى للشباب والفتيات لبدء مشروعاتهم الخاصة بما يسهم فى خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة ، وتعزيز مسارات التنمية المجتمعية داخل المحافظة ، وبما يؤكد أيضاً على دعم المبادرات التنموية التى تفتح آفاقاً جديدة للمرأة والشباب ، وترسخ مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة على أرض الواقع .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

