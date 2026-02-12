افتتاح معرض طريق المستقبل لدعم المشروعات الصغيرة وتمكين السيدات والشباب بأسوان

شهدت مدينة أسوان افتتاح المعرض الثالث لمبادرة "طريق المستقبل " تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وذلك فى إطار دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنشيط الحراك الاقتصادى للأسر المنتجة ، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .

وجاء تنظيم المعرض من خلال جمعية تنمية المجتمع حيث ضم أكثر من 40 سيدة وربة منزل من العارضات للمنتجات الأسوانية ، واللاتى قدمن باقة متنوعة من المشغولات والمنتجات اليدوية والتراثية التى تعكس الهوية الثقافية والحضارية لمحافظة أسوان.

وقام بالافتتاح إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وزياد ياسين مدير مديرية الشباب والرياضة ، وبمشاركة ممثلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، إلى جانب عدد من سيدات الأعمال فى تأكيد واضح على تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى لدعم المرأة والشباب اقتصادياً وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

المشروعات الصغيرة

ويستمر المعرض لمدة يومين بهدف إتاحة الفرصة أمام العارضات لتسويق منتجاتهن وزيادة دخلهن، خاصة فى المواسم التى تشهد حركة شرائية مكثفة.

كما يأتى المعرض ضمن أنشطة مؤسسة نساء الجنوب المدعومة من هيئة بلان إيجيبت لمدة خمس سنوات وذلك فى إطار برنامج متكامل للتمكين الإقتصادى للفتيات والشباب ، والذى يهدف إلى تقديم منح مجانية ودعم فنى للشباب والفتيات لبدء مشروعاتهم الخاصة بما يسهم فى خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة ، وتعزيز مسارات التنمية المجتمعية داخل المحافظة ، وبما يؤكد أيضاً على دعم المبادرات التنموية التى تفتح آفاقاً جديدة للمرأة والشباب ، وترسخ مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة على أرض الواقع .