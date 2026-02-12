محافظ أسوان يوجه مسئولي المحليات بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات.. صور

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى المحليات بالتنسيق مع كافة الجهات لتنفيذ أعمال النظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة ، مع رفع المخلفات والتراكمات وجرد الأتربة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المدن والمراكز داخل زهرة الجنوب.

وكلف المحافظ بأهمية الإستمرار على نفس المستوى من الأداء لخلق بيئة نظيفة ، ولتكون عروس المشاتى دائماً جاهزة وفى أبهى صورها لإستقبال مواطنيها وضيوفها من مختلف جنسيات العالم.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان برفع أكثر من 600 طن من القمامة والمخلفات والتراكمات بالعديد من المناطق السكنية ، ومن بينها طريق السادات ، والإسكان المميز ، والسماد ، والمحمودية ، وشارك فى أعمال النظافة نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين بالوحدة المحلية ، مدعمين بالمعدات الثقيلة .

جهود متنوعة

وفى نفس السياق قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة ، والشوارع والأسواق والميادين ، مع الصيانة لأعمدة الإنارة .

وهو الذى توازى بمواصلة إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات ، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار ، وتواكب مع ذلك قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والنظافة العامة لخلق متنفس حيوى للمواطنين .