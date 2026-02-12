قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خد بالك وانت بتشحن هاتفك.. نصائح لتجنب الحرائق المنزلية
عزائم رمضان.. كيف تتحول موائد الإفطار إلى جسور للمحبة وصلة الرحم؟
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
محافظ أسوان يوجه مسئولي المحليات بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات.. صور

جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى المحليات بالتنسيق مع كافة الجهات لتنفيذ أعمال النظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة ، مع رفع المخلفات والتراكمات وجرد الأتربة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المدن والمراكز داخل زهرة الجنوب.

وكلف المحافظ بأهمية الإستمرار على نفس المستوى من الأداء لخلق بيئة نظيفة ، ولتكون عروس المشاتى دائماً جاهزة وفى أبهى صورها لإستقبال مواطنيها وضيوفها من مختلف جنسيات العالم.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان برفع أكثر من 600 طن من القمامة والمخلفات والتراكمات بالعديد من المناطق السكنية ، ومن بينها طريق السادات ، والإسكان المميز ، والسماد ، والمحمودية ، وشارك فى أعمال النظافة نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين بالوحدة المحلية ، مدعمين بالمعدات الثقيلة .

وفى نفس السياق قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة ، والشوارع والأسواق والميادين ، مع الصيانة لأعمدة الإنارة .

وهو الذى توازى بمواصلة إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات ، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار ، وتواكب مع ذلك قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والنظافة العامة لخلق متنفس حيوى للمواطنين  .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

خليفة فتوح.. نجم الزمالك يشيد بمهارات يوسف بلعمري في أول ظهور له

حازم حمدان المجني عليه

ملاحقة هارب واستمرار حبس 8 بتهمة إنهاء حياة صاحب معرض سيارات في فيصل

السجن 5 سنوات لتاجر الماجيك مشروم ومخدر اغت..صاب الفتيات بالشروق وسنة لحيازة سلاح ناري

7 مارس.. أولى جلسات محاكمة متهم بسب وقذف ضياء السيد

بالصور

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
