أسرع صلح في قنا.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية أبومناع غرب بدشنا

أنهت الجهود الشعبية والتنفيذية بقنا، خصومة ثأرية بين عائلتى أولاد محمد على وأولاد مصطفى مبارك، بقرية أبومناع غرب التابعة لمركز دشنا، في وقت قياسى جعلها من أسرع الخصومات الثأرية التي تم إنهاؤها في محافظة قنا.

أقيمت مراسم الصلح في سرادق كبير بمدينة دشنا، بحضور لجنة المصالحات، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وبمشاركة واسعة من قبل أهالى قرية أبومناع غرب، والقرى المجاورة، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن.

وجرت مراسم الصلح وسط أجواء من الفرحة بين الجميع، بعدما تراضى أبناء العمومة على قبول الصلح، وفتح صفحة جديدة من التسامح ونبذ الخلافات، مرددين هتافات " الله أكبر" و " الله أكبر ولله الحمد"، أثناء تقديم القودة لأولياء الدم.

ترجع وقائع الخصومة الثأرية، إلى شهر نوفمبر 2025، حيث وقعت خلافات على حد فاصل في قطعة أرض زراعية، بين عائلتى أولاد محمد علي، وأولاد مصطفى مبارك، بقرية أبو مناع غرب التابعة لمركز دشنا، نتج عنها مصرع شخص، ما حولها إلى خصومة ثأرية.

وتمكنت لجنة المصالحات بقيادة عمرو طارق السباعى، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في وأد الفتنة بين العائلتين، والاتفاق على التصالح وتقديم الكفن " القودة"، لإنهاء وطى صفحة الخلافات بين العائلتين، خلال فترة قصيرة، لتقام مراسم الصلح ويتصافح أبناء العائلتين في مشهد يعكس روح التسامح والتراضى.