لا مبررات لارتفاع الأسعار قبل رمضان.. اقتصادي يكشف الأسباب ويطالب بضبط الأسواق

قال الدكتور رضا لاشين، رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن الأسواق تشهد خلال الفترة الحالية موجة ارتفاعات غير مبررة في أسعار العديد من السلع، خاصة السلع الغذائية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، رغم استقرار سعر الصرف وثبات أسعار مدخلات الإنتاج، وهو ما ينفي وجود مبررات اقتصادية حقيقية لهذه الزيادات.

وأوضح لاشين أن ضعف الطلب وتراجع مستويات الاستهلاك يعززان من فرضية أن هذه الارتفاعات ترجع بالأساس إلى ممارسات احتكارية لبعض التجار وأصحاب الأعمال، الأمر الذي دفع الحكومة إلى فتح باب الاستيراد لبعض السلع، وعلى رأسها الدواجن المجمدة، بهدف زيادة المعروض وضبط الأسواق وتوفير بدائل مناسبة للمستهلكين.

وحذر رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية من أن استمرار هذه الممارسات يسهم في ارتفاع معدلات التضخم، ويمنح بعض التجار قدرة أكبر على التحكم في الأسعار وفرض سيطرتهم على السوق، مما يؤدي إلى اختلال آليات العرض والطلب ويضعف قدرة الأسواق على المنافسة العادلة.

وأكد لاشين ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمواجهة الاحتكارات، مع أهمية إتاحة بيانات دقيقة وشفافة حول الأسعار والموردين للجمهور لمنع التلاعب بالمعلومات، إلى جانب مراقبة سلاسل التوريد وتحركات الأسعار بشكل دوري لرصد أي تجاوزات مبكرًا.

كما دعا إلى دراسة إنشاء قطاع أمني متخصص تحت مسمى «شرطة الأسواق» يتبع وزارة الداخلية ويضم مباحث التموين، تكون مهمته الأساسية ضبط إيقاع الأسواق ودعم الأجهزة الرقابية في مواجهة الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار وحماية المستهلك.