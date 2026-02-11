تخفيضات تصل لـ 25%.. أسعار السلع الأساسية واللحوم والأسماك

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منار عبد العظيم

تتباين أسعار السلع الغذائية اليوم في معارض «أهلا رمضان» 2026 بين نوع وآخر، ضمن مجموعة واسعة من المنتجات التي حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفيرها للمواطنين في جميع المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، داخل القاهرة الكبرى وفي مختلف المحافظات.

وتتيح المعارض للمواطنين حرية اختيار الأنواع المناسبة لاحتياجاتهم من السلع الغذائية، والمتوفرة من كبرى الشركات المنتجة في الأسواق المصرية، بتخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بأسعار نفس السلع في الأسواق والهايبرات والسلاسل التجارية الكبرى.

أسعار الأرز والدقيق والسلع الجافة

شهدت أسعار الأرز تنوعًا ملحوظًا بحسب النوع والجودة، وجاءت كالتالي:

أرز طبيعي بسعر 21 جنيهًا.

أرز فيرونا رفيع طبيعي بسعر 22 جنيهًا.

أرز فيرونا رفيع الحبة بسعر 23 جنيهًا.

أرز فيرونا عريض «كامولينو» بسعر 26 جنيهًا.

أرز أكاديا عريض فاخر بسعر 29 جنيهًا.

الذهبي أرز رفيع (1 كجم) بسعر 28 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.

الذهبي أرز طبيعي (1 كجم) بسعر 26 جنيهًا بدلًا من 29 جنيهًا.

سندريلا أرز (1 كجم) بسعر 24 جنيهًا بدلًا من 26 جنيهًا.

الملوك أرز فاخر (1 كجم) بسعر 28 جنيهًا بدلًا من 31 جنيهًا.

كهرمانة أرز (1 كجم) بسعر 24 جنيهًا بدلًا من 26 جنيهًا.

كما سجل دقيق الكوثر 18.5 جنيه، فيما جاءت أسعار بعض السلع الأخرى كالتالي:

صلصة طماطم «قها» برطمان 300 جرام بسعر 25 جنيهًا.

صلصة «قها» ظرف 300 جرام بسعر 15 جنيهًا.

خل قصب طبيعي (لتر) بسعر 12 جنيهًا.

مربى «قها» 350 جرامًا بسعر 25 جنيهًا.

مربى «قها» 900 جرام بسعر 55 جنيهًا.

أسعار الأسماك والدواجن في المعارض

تضمنت معارض «أهلا رمضان» 2026 طرح الدواجن والأسماك بتخفيضات ملحوظة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

كيلو الدواجن المجمدة: 130 جنيهًا.

كيلو السمك البلطي البلدي: 90 جنيهًا.

كيلو السمك البوري: 195 جنيهًا.

كيلو سمك المكرونة البلدي: 195 جنيهًا.

كيلو سمك المكرونة المستورد: 105 جنيهات.

كيلو الجمبري: 540 جنيهًا.

كيلو الرنجة: 175 جنيهًا.

كيلو فيليه قشر بياض: 405 جنيهات.

أسعار اللحوم في «أهلا رمضان» 2026

وفيما يتعلق باللحوم، جاءت الأسعار كالتالي:

كيلو اللحم السوداني الطازج: 310 جنيهات.

طبق لحم مفروم (800 جرام): 200 جنيه.

طبق لحم مفروم (500 جرام): 125 جنيهًا.

طبق كبدة (400 جرام): 75 جنيهًا.

«الغرف التجارية»: 3000 منفذ لتوفير السلع بخصومات حتى 25%

من جانبه، أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة «أهلا رمضان» تستهدف توفير جميع السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين في أقرب نقطة لمحل إقامتهم، بخصومات تتراوح بين 15% و25% وفقًا لنوع السلعة.

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة هذا العام تقوم على شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة فعالة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى الوصول إلى أكثر من 3000 منفذ وشادر ومعرض على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن وزير التموين وجّه بتوفير الدواجن بسعر 100 جنيه للكيلو، وهو ما ساهم في تهدئة الأسعار في الأسواق، مؤكدًا أن المبادرة تغطي جميع المحافظات من مرسى مطروح إلى حلايب وشلاتين والعريش.

وأشار إلى أن ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار يتم من خلال تعاون متكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث توفر المحافظات أماكن إقامة المنافذ، وتتحمل الدولة توفير المرافق الأساسية مثل الكهرباء والحراسة، فيما تتولى الغرف التجارية إنشاء وإدارة المعارض، بما يضمن استقرار الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

سعار السلع الغذائية أهلا رمضان معارض «أهلا رمضان»

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

