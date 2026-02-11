تسهيلات غير مسبوقة.. كواليس تسريع عودة الفلسطينيين من معبر رفح

قال أيمن عماد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح، إن التكامل والانضباط بين جميع المؤسسات المعنية والإدارية داخل المنفذ البري أسهما بشكل كبير في تسهيل عبور الفلسطينيين، خاصة بعد تلقيهم العلاج داخل الأراضي المصرية.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، موفد القناة من معبر رفح، أن الإجراءات تسير بوتيرة سريعة ومنظمة، بما يعكس جاهزية كاملة من الجهات المصرية المعنية لتيسير حركة العائدين.

عودة منظمة عبر صالة السفر

وأشار المراسل إلى أن الحافلات التي تقل المسافرين تتجه مباشرة إلى صالة السفر عقب الانتهاء من كافة الإجراءات، ليتم إعادتهم تباعًا إلى الأراضي الفلسطينية عبر منفذ رفح البري، وسط تنظيم دقيق يضمن انسيابية الحركة وتقليل زمن الانتظار.

إدخال المساعدات بسلاسة عبر كرم أبو سالم والعوجة

وأضاف عماد أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذي كرم أبو سالم والعوجة يتم بسلاسة كبيرة، مؤكدًا أن الدولة المصرية سخّرت كافة إمكاناتها لتسهيل عبور كميات ضخمة من السلال الغذائية، والملابس الشتوية، والمواد الطبية، في ظل الشح الذي يعانيه القطاع.

دور إنساني بارز للهلال الأحمر المصري

ولفت إلى الدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في مختلف مراحل العمل، سواء من خلال استقبال العائدين ومساعدتهم أثناء إجراءات السفر، أو توفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ونقلهم إلى صالات الوصول والمغادرة.

استقبال الجرحى والمصابين

واختتم مراسل «القاهرة الإخبارية» بالإشارة إلى وصول دفعات من الجرحى والمصابين إلى معبر رفح البري لتلقي الخدمات الطبية، حيث تتأهب الأطقم الطبية داخل الحجر الصحي، إلى جانب تجهيز عربات الإسعاف لنقل الحالات إلى المستشفيات المصرية لاستكمال العلاج.