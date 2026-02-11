قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرنسا تتجه لزيادة التأشيرات الإنسانية للإيرانيين المضطهدين
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
بسبب الصين.. اليابان خالية من الباندا للمرة الأولى منذ 1972
توك شو

تسهيلات غير مسبوقة.. كواليس تسريع عودة الفلسطينيين من معبر رفح

منار عبد العظيم

قال أيمن عماد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح، إن التكامل والانضباط بين جميع المؤسسات المعنية والإدارية داخل المنفذ البري أسهما بشكل كبير في تسهيل عبور الفلسطينيين، خاصة بعد تلقيهم العلاج داخل الأراضي المصرية.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، موفد القناة من معبر رفح، أن الإجراءات تسير بوتيرة سريعة ومنظمة، بما يعكس جاهزية كاملة من الجهات المصرية المعنية لتيسير حركة العائدين.

عودة منظمة عبر صالة السفر

وأشار المراسل إلى أن الحافلات التي تقل المسافرين تتجه مباشرة إلى صالة السفر عقب الانتهاء من كافة الإجراءات، ليتم إعادتهم تباعًا إلى الأراضي الفلسطينية عبر منفذ رفح البري، وسط تنظيم دقيق يضمن انسيابية الحركة وتقليل زمن الانتظار.

إدخال المساعدات بسلاسة عبر كرم أبو سالم والعوجة

وأضاف عماد أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذي كرم أبو سالم والعوجة يتم بسلاسة كبيرة، مؤكدًا أن الدولة المصرية سخّرت كافة إمكاناتها لتسهيل عبور كميات ضخمة من السلال الغذائية، والملابس الشتوية، والمواد الطبية، في ظل الشح الذي يعانيه القطاع.

دور إنساني بارز للهلال الأحمر المصري

ولفت إلى الدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في مختلف مراحل العمل، سواء من خلال استقبال العائدين ومساعدتهم أثناء إجراءات السفر، أو توفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ونقلهم إلى صالات الوصول والمغادرة.

استقبال الجرحى والمصابين

واختتم مراسل «القاهرة الإخبارية» بالإشارة إلى وصول دفعات من الجرحى والمصابين إلى معبر رفح البري لتلقي الخدمات الطبية، حيث تتأهب الأطقم الطبية داخل الحجر الصحي، إلى جانب تجهيز عربات الإسعاف لنقل الحالات إلى المستشفيات المصرية لاستكمال العلاج.

القاهرة الإخبارية معبر رفح غزة

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

خلال اللقاء

نائب الإسماعيلية ورئيس مياه القناة يبحثان تسريع حلول مشكلات المياه والصرف بالمحافظة

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع مشروع "العطا جروب" للصناعات الغذائية والتعدينية بمنطقة السخنة الصناعية

515 مليون جنيه وفرص عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد شركة للصناعات الغذائية

التلميذ يزيد

تلميذ ابتدائى بالوادي الجديد يساهم بكل مدخراته لمساعدة أهالى غزة

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

