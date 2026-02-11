وصل شرم الشيخ.. محافظ جنوب سيناء: معارض أهلا رمضان مستمرة حتى عيد الفطر

افتتح اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، معرض «أهلًا رمضان» بمدينة شرم الشيخ، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء.

وتفقد المحافظ، أجنحة المعرض للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والأساسية، وتنوعها وجودتها، والتأكد من طرحها بأسعار مناسبة ومخفضة، حيث تتراوح نسب التخفيضات بين 10% و30%، بما يلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

ووجّه محافظ جنوب سيناء باستمرار عمل معارض «أهلًا رمضان» حتى عيد الفطر المبارك، مع تكثيف الإمدادات وتعويض السلع أولًا بأول، لضمان عدم حدوث أي نقص، واستمرار توافر المنتجات الأساسية أمام المواطنين طوال الفترة المقبلة.

وأكد المحافظ، أن افتتاح المعرض يأتي ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تنفيذ خطة متكاملة تستهدف ضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية بكميات كافية، وضمان وصولها إلى المواطنين بأسعار مناسبة، لا سيما بالمناطق البعيدة، والمدن والقرى والوديان والتجمعات البدوية بمختلف أنحاء جنوب سيناء.

وأشار إلى تعميم إقامة معارض « » بكافة مدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والغرفة التجارية، لمتابعة استقرار الأسعار وجودة السلع المعروضة، بما يحقق الصالح العام، ويسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين حتى عيد الفطر المبارك.