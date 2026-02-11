قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجامعة العربية تؤكد رفضها القاطع لسياسات الاستيطان والضم الإسرائيلية
عراقجي: طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وصل شرم الشيخ.. محافظ جنوب سيناء: معارض أهلا رمضان مستمرة حتى عيد الفطر

اللواء دكتور خالد مبارك يفتتح معرض أهلا رمضان بشرم الشيخ
اللواء دكتور خالد مبارك يفتتح معرض أهلا رمضان بشرم الشيخ
ايمن محمد

افتتح اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، معرض «أهلًا رمضان» بمدينة شرم الشيخ، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء.

وتفقد المحافظ، أجنحة المعرض للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والأساسية، وتنوعها وجودتها، والتأكد من طرحها بأسعار مناسبة ومخفضة، حيث تتراوح نسب التخفيضات بين 10% و30%، بما يلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

ووجّه محافظ جنوب سيناء باستمرار عمل معارض «أهلًا رمضان» حتى عيد الفطر المبارك، مع تكثيف الإمدادات وتعويض السلع أولًا بأول، لضمان عدم حدوث أي نقص، واستمرار توافر المنتجات الأساسية أمام المواطنين طوال الفترة المقبلة.

وأكد المحافظ، أن افتتاح المعرض يأتي ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تنفيذ خطة متكاملة تستهدف ضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية بكميات كافية، وضمان وصولها إلى المواطنين بأسعار مناسبة، لا سيما بالمناطق البعيدة، والمدن والقرى والوديان والتجمعات البدوية بمختلف أنحاء جنوب سيناء.

وأشار إلى تعميم إقامة معارض «» بكافة مدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والغرفة التجارية، لمتابعة استقرار الأسعار وجودة السلع المعروضة، بما يحقق الصالح العام، ويسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين حتى عيد الفطر المبارك.

جنوب سيناء محافظ يفتتح معرض اهلا رمضان شرم الشيخ

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

أسعار الفراخ

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

الإيجار القديم

الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

ابراهيم حسن

أنت الخسران .. إبراهيم حسن يُوجّه نصيحة لـ إمام عاشور

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

طريقة عمل الحواوشي في 20 دقيقة فقط.. وصفة سريعة بطعم المحلات

طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع.. حقيقة أم خدعة؟ طبيب يحسم الجدل

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع
رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع
رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

جيفري إبستين
جيفري إبستين
جيفري إبستين

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

