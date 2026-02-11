وزير الدولة للإنتاج الحربي: نحرص على الدخول بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي

عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، عقب قيامه بأداء اليمين الدستورية، لقاء مع العاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الجديدة.



وتوجه وزير الدولة للإنتاج الحربي بخالص الشكر والتقدير لقائد المسيرة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الثقة الغالية، متعهدًا ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن من خلال تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات وتعميق التصنيع المحلي وجذب استثمارات جديدة بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، إلى جانب السعي إلى مواجهة التحديات العالمية التي تتطلب مواصلة العمل الدؤوب بإرادة قوية وبالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة.



وتوجه بالتهنئة لجميع العاملين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وحثهم على تقديم المزيد من الجهد والعمل الدؤوب للإرتقاء بالإنتاج الحربي والحفاظ على مكانته الرائدة في مجال التصنيع العسكري والمدني.



وأعرب الدكتور صلاح جمبلاط عن تقديره لما قدمه الفريق الراحل محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق والذي ترك بصمة حديثة لوزارة الإنتاج الحربي وكذا تقديرا لجهود الوزراء السابقين وجميع نواب رؤساء مجالس إدارات الهيئة القومية للإنتاج الحربي للارتقاء بقطاع الإنتاج الحربي من منطلق إحساسهم النابض بالمسؤولية ووطنيتهم وإخلاصهم للوطن، مضيفًا أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق حوّل الجهود إلى أرقام.



وخلال اللقاء أكد الوزير أن "الإنتاج الحربي" يزخر بإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبنية تحتية وكوادر بشرية متميزة، ومنظومة العمل بالوزارة هي منظومة متكاملة وفريدة من نوعها، مضيفًا أن شركات ووحدات الإنتاج الحربي تمثل الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى فى مصر وتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، إلى جانب دورها المدني الهام كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية بأسعار تنافسية وجودة عالية، والمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق التنمية الشاملة بالدولة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه سيتم السير على المخططات الموضوعة للوزارة وتطويرها بشكل مستمر، مؤكدًا أنه سيتم الحرص خلال الفترة المقبلة على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية والاستثمار في العنصر البشري الذي يمثل حجر الزاوية في العملية التصنيعية، مضيفًا أن خطة التطوير سترتكز على الالتزام بالقيم الأساسية التي يقوم عليها العمل في الإنتاج الحربي مثل العمل بروح الفريق ونقل المعرفة والالتزام بالابتكار والسعي لتحقيق أقصى معدلات الجودة والوفاء بالتعهدات والاستفادة المثلى للأصول والموارد المتاحة والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة وعلى رأسها القطاع الخاص، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ وعقول مصرية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على الدخول بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي ومكافحة الحروب السيبرانية.