موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 قبل رمضان
الدوري الممتاز| إنبي يتعادل مع بيراميدز في بداية الشوط الثاني
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. غدا
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الدولة للإنتاج الحربي: نحرص على الدخول بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي

كريم الخطيب

عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، عقب قيامه بأداء اليمين الدستورية، لقاء مع العاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الجديدة.


وتوجه وزير الدولة للإنتاج الحربي بخالص الشكر والتقدير لقائد المسيرة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الثقة الغالية، متعهدًا ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن من خلال تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات وتعميق التصنيع المحلي وجذب استثمارات جديدة بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، إلى جانب السعي إلى مواجهة التحديات العالمية التي تتطلب مواصلة العمل الدؤوب بإرادة قوية وبالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة.


وتوجه بالتهنئة لجميع العاملين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وحثهم على تقديم المزيد من الجهد والعمل الدؤوب للإرتقاء بالإنتاج الحربي والحفاظ على مكانته الرائدة في مجال التصنيع العسكري والمدني.


وأعرب الدكتور صلاح جمبلاط عن تقديره لما قدمه الفريق الراحل محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق والذي ترك بصمة حديثة لوزارة الإنتاج الحربي وكذا تقديرا لجهود الوزراء السابقين وجميع نواب رؤساء مجالس إدارات الهيئة القومية للإنتاج الحربي للارتقاء بقطاع الإنتاج الحربي من منطلق إحساسهم النابض بالمسؤولية ووطنيتهم وإخلاصهم للوطن، مضيفًا أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق حوّل الجهود إلى أرقام.


وخلال اللقاء أكد الوزير أن "الإنتاج الحربي" يزخر بإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبنية تحتية وكوادر بشرية متميزة، ومنظومة العمل بالوزارة هي منظومة متكاملة وفريدة من نوعها، مضيفًا أن شركات ووحدات الإنتاج الحربي تمثل الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى فى مصر وتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، إلى جانب دورها المدني الهام كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية بأسعار تنافسية وجودة عالية، والمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق التنمية الشاملة بالدولة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه سيتم السير على المخططات الموضوعة للوزارة وتطويرها بشكل مستمر، مؤكدًا أنه سيتم الحرص خلال الفترة المقبلة على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية والاستثمار في العنصر البشري الذي يمثل حجر الزاوية في العملية التصنيعية، مضيفًا أن خطة التطوير سترتكز على الالتزام بالقيم الأساسية التي يقوم عليها العمل في الإنتاج الحربي مثل العمل بروح الفريق ونقل المعرفة والالتزام بالابتكار والسعي لتحقيق أقصى معدلات الجودة والوفاء بالتعهدات والاستفادة المثلى للأصول والموارد المتاحة والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة وعلى رأسها القطاع الخاص، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ وعقول مصرية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على الدخول بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي ومكافحة الحروب السيبرانية.

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

الشيخ خالد الجندي

كيف نُسلسل شيطان النفس في شهر رمضان؟.. خالد الجندي يجيب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: تسلسل الشياطين في رمضان لا يوقف المعاصي وهذا هو السبب

الشيخ عويضة عثمان

هل يفسد معجون الأسنان الصيام وما حكم استعمال السواك؟ .. أمين الفتوى يوضح

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

