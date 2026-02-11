هالة فاخر: مشهدي في يوم ملهوش لازمة ارتجال.. وسعيدة بتفاعل الجمهور مع إفيه أمي وابني

كشفت الفنانة هالة فاخر لأول مرة عن كواليس مشاركتها في فيلم «يوم ملهوش لازمة» مع الفنان محمد هنيدي، مؤكدة أن المشهد الذي جمعها به، والذي تضمن إفيه «أمي وابني» المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كان ارتجالًا داخل موقع التصوير.



وقالت هالة فاخر، لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنها فوجئت بالانتشار الواسع للإفيه، خاصة مع إعادة تداوله بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع كل هذا التفاعل من الجمهور بعد سنوات على عرض الفيلم.



وأعربت عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها، مؤكدة أن الكوميديا الصادقة والعفوية تظل قريبة من قلوب المشاهدين مهما مرّ عليها من وقت.

وأضافت أن العمل مع محمد هنيدي كان ممتعًا، خاصة أنه يترك مساحة للارتجال، وهو ما يخلق لحظات تلقائية تخرج بشكل محبب للجمهور.

يُذكر أن فيلم «يوم ملهوش لازمة» عُرض عام 2015، وحقق وقتها نجاحًا جماهيريًا، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم محمد هنيدي، وريهام حجاج، وهالة فاخر، وعدد من الفنانين.