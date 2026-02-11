قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوري الممتاز| إنبي يتعادل مع بيراميدز في بداية الشوط الثاني
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. غدا
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
حسن المستكاوي يوجّه رسالة لرئيس حي المعادي بشأن والده
رفض عربي لقرارات "الضم" الإسرائيلية للضفة الغربية وتحذير من تقويض حل الدولتين
وزير الصناعة: خطة عاجلة للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليا وعالميا

ولاء عبد الكريم

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود للنهوض بقطاع الصناعة والمضي قدمًا في جميع الملفات المرتبطة بالتنمية الصناعية في مصر، بما يخدم الاقتصاد القومي وينعكس بشكل مباشر على مجتمع الصناعة ومستوى معيشة المواطنين.

وأوضح الوزير، في أول تصريحاته عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن وزارة الصناعة ستعمل على تطوير الصناعة المصرية ودعم المستثمرين الصناعيين لزيادة معدلات الإنتاج ورفع جودة المنتج المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأشار هاشم إلى أن القيادة السياسية تحرص دائمًا على ضخ دماء جديدة في صفوف الحكومة لدفع مؤشرات الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة الإنجاز والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الصناعة.

وأعرب وزير الصناعة عن خالص تقديره للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال فترة توليه حقيبة الصناعة، مؤكدًا أن الوزارة ستبني على ما تحقق من إنجازات سابقة لتعظيم الاستفادة منها وإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي، مع تعزيز التواصل والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وفي هذا السياق، عقد الوزيران اجتماعًا بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم خلاله استعراض ملفات العمل الحالية ومحاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، إلى جانب جهود تطوير عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وتحديد 28 صناعة واعدة ومستهدفة لزيادة الاستثمارات بها، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.

كما عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع قيادات وزارة الصناعة ورؤساء الجهات التابعة لها، للوقوف على دور كل جهة وتقييم الأداء الحالي، وتحديد الأطر العامة والسياسات المنظمة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة وفق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

الشيخ خالد الجندي

كيف نُسلسل شيطان النفس في شهر رمضان؟.. خالد الجندي يجيب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: تسلسل الشياطين في رمضان لا يوقف المعاصي وهذا هو السبب

الشيخ عويضة عثمان

هل يفسد معجون الأسنان الصيام وما حكم استعمال السواك؟ .. أمين الفتوى يوضح

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

