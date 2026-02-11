وزيرة التضامن الاجتماعي تهنئ وزيرة الإسكان .. وتناقشان ملفات العمل المشتركة

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التي حرصت على تهنئتها، وذلك عقب أدائها اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية صباح اليوم.



وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي لوزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن سعادتها على ثقة القيادة السياسية في شخصها لتولى هذا المنصب كأول سيدة تتولى حقبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمنية لها التوفيق فى أداء مهامها.



ومن جانبها وجهت المهندسة راندة المنشاوي الشكر للدكتورة مايا مرسي لحرصها على زيارتها وتهنئتها فى وزارة الإسكان، مثمنة جهود التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، خاصة دور الوزارة فى كافة مجالات الحماية الاجتماعية ، وخاصة البعد الاجتماعي في تشغيل الحضانات لرعاية الأطفال.



وأكدت وزيرة الإسكان دعم الوزارة لهذا البعد الاجتماعى، وضرورة حوكمة هذا الأمر، مشيرة إلى ضرورة وضع الاشتراطات المناسبة لكل حضانة بحسب موقعها ووفقا للاحتياجات لكل منطقة ووضع كل المتطلبات التي يحتاجها المشروع بشكل واضح.



ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تنسيقا وتعاونا بين الوزارتين في عدد من مجالات العمل المشترك، منها مناقشة سبل تيسير إجراءات التراخيص للحضانات على مستوى الجمهورية وتعديل النشاط، مشيرة إلى أنه تم مناقشة الأطر الخاصة بإجراءات إصدار التراخيص للحضانات، خاصة أنه يتم إعداد مسودة أولى بين مسئولى الوزارتين ، قبل عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية، أظهر أن عدد دور الحضانات يبلغ 48,225 حضانة تقدم خدمات للأطفال من مختلف الأعمار السنية، وبلغت نسبة الإشغال في الحضانات القائمة 61%.