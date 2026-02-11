قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد
موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 قبل رمضان
الدوري الممتاز| إنبي يتعادل مع بيراميدز في بداية الشوط الثاني
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. غدا
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
وزيرة التضامن الاجتماعي تهنئ وزيرة الإسكان .. وتناقشان ملفات العمل المشتركة

آية الجارحي

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التي حرصت على تهنئتها، وذلك عقب أدائها اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية صباح اليوم.


وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي لوزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن سعادتها على ثقة القيادة السياسية في شخصها لتولى هذا المنصب كأول سيدة تتولى حقبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمنية لها التوفيق فى أداء مهامها.


ومن جانبها وجهت المهندسة راندة المنشاوي الشكر للدكتورة مايا مرسي لحرصها على زيارتها وتهنئتها فى وزارة الإسكان، مثمنة جهود التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، خاصة دور الوزارة فى كافة مجالات الحماية الاجتماعية ، وخاصة البعد الاجتماعي في تشغيل الحضانات لرعاية الأطفال.


وأكدت وزيرة الإسكان دعم الوزارة لهذا البعد الاجتماعى، وضرورة حوكمة هذا الأمر، مشيرة إلى ضرورة وضع الاشتراطات المناسبة لكل حضانة بحسب موقعها ووفقا للاحتياجات لكل منطقة ووضع كل المتطلبات التي يحتاجها المشروع بشكل واضح.


ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تنسيقا وتعاونا بين الوزارتين في عدد من مجالات العمل المشترك، منها مناقشة سبل تيسير إجراءات التراخيص للحضانات على مستوى الجمهورية وتعديل النشاط، مشيرة إلى أنه تم مناقشة الأطر الخاصة بإجراءات إصدار التراخيص للحضانات، خاصة أنه يتم إعداد مسودة أولى بين مسئولى الوزارتين ، قبل عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.


وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية، أظهر أن عدد دور الحضانات يبلغ 48,225 حضانة تقدم خدمات للأطفال من مختلف الأعمار السنية، وبلغت نسبة الإشغال في الحضانات القائمة 61%.

الإسكان المجتمعات العمرانية اليمين الدستورية الحماية الاجتماعية

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

الدكتور أحمد عادل

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتكليف أحمد عادل عبد الحكيم للقيام بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية

جانب من الاجتماع

بعد تجديد الثقة .. اجتماع عاجل لوزير الصحة مع قيادات الوزارة

البابا لاون

قداسة البابا لاون: الكنيسة هي الموطن الحي لكلمة الله

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

