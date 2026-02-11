خبير: التعديل الوزاري الجديد يأتي في توقيت بالغ الأهمية وسط تحديات غير مسبوقة تواجه مصر

أكد الدكتور أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن التعديل الحكومي الجديد، يأتي فى سياق تحديات غير مسبوقة تواجه مصر، مشيرا إلى أنه يطلق عليها حزام النار الذي يحيط بمصر من كل الأنحاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة بقناة الأولي، أنه بعد التحديات التي تواجه الدول المجاورة لمصر، كانت تكليفات الرئيس السيسي للحكومة هو العمل على تعزيز الأمن القومي المصري والسياسة الخارجية المصرية.

وتابع: "فى إعتقادي أن هذا هو تراكم على ما تم البناء عليه خلال السنوات الماضية، حيث أستطاعت السياسة المصرية أن تتصدي مع كل هذه التحديات، بمل يقلل خسائرها.