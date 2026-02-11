الغرف التجارية: أهلا رمضان توفر السلع بخصومات تصل لـ 25% في 3000 منفذ

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة «أهلا رمضان» هذا العام تأتي في إطار شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة فعالة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، أن المبادرة تستهدف توفير جميع السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين في أقرب نقطة لمحل إقامتهم، بما يضمن سهولة الوصول إليها دون أعباء إضافية.

خصومات من 15% إلى 25% على السلع الأساسية

وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن نسب التخفيضات ضمن المبادرة تتراوح بين 15% و25%، وفقًا لنوع السلعة، لافتًا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن في الأسواق وتوفير بدائل متنوعة بأسعار مناسبة تلبي احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.

وأكد أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية يسهم في ضمان استقرار المعروض وتوافر السلع بالكميات الكافية، بما يمنع حدوث أي أزمات أو نقص في الأسواق.

أكثر من 3000 منفذ ومعرض على مستوى الجمهورية

وكشف عز أنه تم التوسع هذا العام في عدد المنافذ المشاركة، ليصل إلى أكثر من 3000 منفذ وشادر ومعرض في مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن انتشار المبادرة على نطاق واسع.

وأوضح أن المبادرة تغطي مختلف المناطق من مرسى مطروح شمالًا إلى حلايب وشلاتين جنوبًا، مرورًا بالعريش وسائر محافظات الجمهورية، بما يعكس حرص الدولة على وصول السلع المخفضة إلى جميع المواطنين دون استثناء.

الدواجن بسعر 100 جنيه للكيلو

وفيما يتعلق بأسعار السلع، أشار عز إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر توجيهات بتوفير الدواجن بسعر 100 جنيه للكيلو، وهو ما ساهم بشكل كبير في تهدئة الأسعار داخل الأسواق، وأوجد حالة من الانضباط النسبي في حركة البيع والشراء.

وأكد أن مثل هذه الإجراءات تسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية وتعزز المنافسة الإيجابية بين التجار.

آلية متكاملة لضبط الأسواق

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن نجاح المبادرة يعتمد على منظومة تعاون متكاملة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تقوم المحافظات بتوفير أماكن إقامة المنافذ والمعارض، فيما تتحمل الدولة توفير المرافق الأساسية مثل الكهرباء والحراسة.

وأضاف أن الغرف التجارية تتولى إنشاء وإدارة المنافذ، بما يضمن كفاءة التشغيل واستمرار ضخ السلع بشكل منتظم، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.