مدير تعليم مطروح تقود قافلة تعليمية لمتابعة انتظام الدراسة بمدارس سيوة

قادت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح قافلة تعليمية لمتابعة انتظام العمل وانضباط الدراسة بمدارس واحة سيوة أقصى جنوب المحافظة بحضور سليمان عمر مدير الإدارة التعليمية و موسي أبراهيم أمين حزب مستقبل وطن بسيوة مدير العلاقات العامة والإعلام بالإدارة التعليمية.

وقامت وكيل الوزارة بجولة تفقدية لمتابعة انتظام العملية التعليمية ببعض مدارس سيوةحيث تابعت شرح المعلمين للحصص وتفاعل الطلاب مع محتوي الشرح كذلك تابعت بدء الاختبار القبلي لطلاب المرحلة الابتدائية والذي يأتي للوقوف علي المستوى الحقيقي للطلاب من الصف الثاني وحتي السادس الابتدائي في مهارات القراءة والكتابة وذلك تمهيدا لانطلاق مبادرة ( ح نربي ونعلم ) الأحد المقبل والتي دشنتها المديرية لأهداف تعليمية من خلال صقل المهارات اللغوية للطلاب بالإضافة إلى جوانب اجتماعية تربوية تتمثل في غرس القيم الإيجابية والأخلاق الحميدة والسلوكيات السليمة في نفوس الطلاب.

وتابعت عمل القافلة التعليمية التي تضم صفوة معلمي اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والتي أوفدها تعليم مطروح لتطوير المستوى التعليمي ورفع المستوي العلمي للطلاب بمدارس الواحة .

وأشادت نادية فتحي بمنظومة العمل بمدارس سيوة مثمنة تحلي جميع العاملين بالإدارة والمدارس بالجدية والاخلاص والعطاء الزاخر وتقدير المسئولية مما كان له عظيم الاثر تحقيق عمل مؤسسي متكامل يهدف إلى تقديم منتج تعليمي متميز ومحتوي تربوي جيد لأبنائنا الطلاب.