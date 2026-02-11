عراقجي: طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه



اكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه المخصب.

وذكر عراقجي في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام : لا يمكن لأحد استهداف منظوماتنا الصاروخية وهي ليست مطروحة على طاولة المفاوضات ولن تكون.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه لم يتم تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس اول أمس الثلاثاء بأنه "يفكر" في إرسال مجموعة حاملات طائرات ضاربة أخرى إلى الشرق الأوسط، في ظل استمرار الولايات المتحدة في الضغط على إيران وسط المفاوضات الجارية.

وقال ترامب عشية اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الأربعاء: "لدينا أسطول متجه إلى هناك، وقد ينطلق أسطول آخر".

وأضاف ترامب لموقع أكسيوس متحدثًا عن نتنياهو: "إنه يريد اتفاقًا أيضًا. يريد اتفاقًا جيدًا".

كما صرح ترامب لموقع أكسيوس بأنه يتوقع جولة ثانية من المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل.

وأعلن الرئيس الأمريكي مرارًا وتكرارًا بأن إيران ترغب في إبرام اتفاق، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول بنود أي اتفاق، وما إذا كان سيقتصر بشكل ضيق على البرنامج النووي الإيراني.

وأكد ترامب لموقع أكسيوس على ضرورة أن يتناول الاتفاق أيضًا ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية.