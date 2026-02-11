إقبال طلابى كبير بالضبعة على قوافل مطروح التعليمية

تواصلت لليوم الخامس على التوالي فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الشهادتين الثانوية العامة والأزهرية بمحافظة مطروح، حيث شهد مركز ومدينة الضبعة إقبالاً كثيفاً غير مسبوق، بالتزامن مع تواصل المحاضرات المكثفة في واحة سيوة، لضمان وصول الخدمة التعليمية المتميزة لطلاب المناطق النائية والحدودية.

واستقبلت قاعتا «مجلس مدينة الضبعة» و«الشئون الصحية» عددا كثيفا من الطلاب منذ الساعات الأولى للصباح اليوم، الأربعاء، حيث انتظم مستشارو قطاع المعاهد الأزهرية في تقديم شرح مفصل لجميع المواد التعليمية يركز على نواتج التعلم.

وجاء هذا التحرك استجابةً سريعة لطلب مجلس آباء الضبعة، وبناءً على النجاح الذي حققته القوافل في مدينتي مرسي مطروح وسيوة، ما دفع الجهات المنظمة لتوسيع نطاق المبادرة.

وتفقد الدكتور فايز نصر الدين، مدير عام الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي ومنسق عام القوافل، والشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أعمال القافلة بمقر مكتبة مصر العامة.

وشارك في الجولة أسامة المرسي، مدير عام المكتبة، والشيخ عبد الرازق الباجوري، مدير إدارة التعليم الثانوي، وياسر العوامي، مدير إدارة التوجيه الفني.

وأشاد الوفد بالدور البارز الذي قامت به مكتبة مصر العامة في مدينتي مرسي مطروح وسيوة، لتهيئة المناخ المناسب وتذليل جميع التحديات أمام الطلاب والقائمين على القافلة.

وجه القائمون على القافلة دعوة مباشرة للطلاب بضرورة التمسك بالجد والاجتهاد للمنافسة على مراكز الجمهورية الأولى.

من جانبهم، قدم أولياء الأمور بمدن الضبعة وسيوة ومرسى مطروح الشكر لقطاع المعاهد الأزهرية ومنطقة مطروح الأزهرية، مثمنين الجهد المبذول في تخفيف الأعباء المادية والذهنية عن كاهل الأسر بمطروح.