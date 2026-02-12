وزارة الأوقاف تكثف جهودها في افتتاح وفرش المساجد استعدادًا لشهر رمضان

كثفت وزارة الأوقاف جهودها في افتتاح وفرش بيوت الله؛ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وفي إطار خطتها المتكاملة لتهيئة المساجد لأداء الشعائر في أجواءٍ إيمانيةٍ تليق بقدسية الشهر الفضيل، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بشأن العناية بعمارة بيوت الله مبنًى ومعنًى.

ففي جانب الفرش، أعلنت الوزارة أنه تم فرش عدد (719) مسجدًا، بإجمالي كمية سجاد بلغت (251,265) مترًا مربعًا، وذلك خلال الفترة من 20 / 1 / 2026م حتى 12 / 2 / 2026م، بما يسهم في توفير بيئة مهيأة للمصلين، ويحقق أعلى درجات الراحة والنظافة داخل المساجد.

وفي جانب الافتتاحات، بلغ إجمالي ما تم افتتاحه من مساجد خلال الفترة نفسها (277) مسجدًا، منها (35) مسجدًا إنشاءً جديدًا، و(194) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و(48) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله والتوسع في نشر الرسالة الدعوية الوسطية.

وتأتي هذه الجهود المكثفة تأكيدًا لحرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لرواد المساجد، واستعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، بما يعكس عناية الدولة ببيوت الله، ويجسد رسالة الوزارة في خدمة الدين والوطن.