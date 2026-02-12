قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

من «بيت الزكاة والصدقات».. قوافل الخير تجوب المحافظات بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والبطاطين والملابس

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
عبد الرحمن محمد

يطلق «بيت الزكاة والصدقات» – تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء – أكبر قوافل الخير من المساعدات الإنسانية، محمّلة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية، إلى جانب البطاطين والألحفة والملابس، فضلًا عن الأدوات المكتبية والمصاحف، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وحفظة القرآن الكريم.

وتأتي هذه القوافل ضمن جهود «بيت الزكاة والصدقات» المتواصلة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المستحقة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وبما يرسخ قيم التكافل والتراحم التي يحث عليها الدين الحنيف.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026م، أن دعم حفظة القرآن الكريم يُعد أحد المحاور الرئيسية لعمله، انطلاقًا من إيمانه بدورهم في حفظ كتاب الله وخدمة المجتمع، إلى جانب التوسع في برامج الإطعام التي تمثل أولوية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

ويواصل «بيت الزكاة والصدقات» تنفيذ برامجه التنموية وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف محافظات الجمهورية، حيث من المقرر أن تكون محافظة الوادي الجديد أولى محطات هذه القوافل الإنسانية.

كما يؤكد «بيت الزكاة والصدقات» استعداده لإطلاق برنامج «إفطار صائم» خلال شهر رمضان المبارك، والذي يتضمن تجهيز وتوزيع آلاف الوجبات الساخنة يوميًا، استمرارًا لجهوده في ترسيخ قيم الرحمة والتكافل الاجتماعي التي يجسدها شهر رمضان الكريم.

