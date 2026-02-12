قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

شل مصر: وصول سفينة ستينا آيس ماكس لحفر 3 آبار جديدة بالبحر المتوسط

استكشاف الغاز
استكشاف الغاز
ولاء عبد الكريم

أعلنت شل مصر عن وصول سفينة الحفر البحرية ستينا آيس ماكس إلى البحر المتوسط، في نقلة نوعية تعزز العمليات التشغيلية الرئيسية للشركة في إطار خطط الحفر الخاصة بعام 2026، بما يؤكد مواصلة شل مصر الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي بالسوق المصري.
 

تعتبر ستينا آيس ماكس سفينة حفر في المياه العميقة من الجيل السادس، وتديرها شركة ستينا للحفر "Stena Drilling"، وقد بدأت في تنفيذ برنامج لحفر عدة آبار قبالة السواحل المصرية، على أن تبدأ بحفر البئر التنموي «مينا ويست»، ثم بئر «سيريوس» الاستكشافي، يليه بئر «فيلوكس» الاستكشافي. وتُعد ستينا آيس ماكس من أكثر وحدات الحفر المتطورة التي تعمل في المنطقة، بما يعكس حجم وطبيعة الأنشطة الفنية الجارية حاليًا في البحر المتوسط.
تستهدف حملة الحفر التي تقوم بها شل وشركاؤها تنمية حقلي «مينا ويست» بمنطقة امتياز شمال شرق العامرية، حيث يجري العمل على تنمية هذين البئرين من خلال ربطهما تحت الماء بالآبار الإنتاجية القائمة في المياه العميقة الواقعة بمنطقة الامتياز. أما بئر «سيريوس» الاستكشافي، فسيستخدم في تقييم مكمن للغاز الطبيعي في مياه أقل عمقًا في منطقة الامتياز، بهدف تسريع فرص الاستكشاف القريبة من مناطق الإنتاج والبنية التحتية. وسيتم حفر بئر «فيلوكس» ضمن أنشطة الاستكشاف في المناطق الحدودية الجديدة، وتحديدًا منطقة شمال كليوباترا الواقعة في حوض هيرودوتس.


وصرحت داليا الجابري، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة شل مصر: «يمثل وصول سفينة الحفر العملاقة ستينا آيس ماكس محطة بارزة لجهود شركة شل مصر، ولقطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر بشكل عام، حيث تتيح لنا سفينة الحفر المتخصصة في المياه العميقة الانتقال للمرحلة التالية من خطط الحفر بالبحر المتوسط خلال العام الحالي، بما يضمن التقدم في أعمال تنمية "مينا ويست"، ومواصلة حفر باقي حقول الاستكشاف. هذه الأنشطة تتوافق مع طموحات وأهداف مصر الاستراتيجية لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، من خلال تطوير مواردها من الغاز الطبيعي بصورة مسؤولة ومنضبطة. لذا أؤكد التزام شل بالتعاون مع شركائها في السوق المحلي والعمل مع الحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات استخراج الغاز بكفاءة وأمان، وبما يحقق أعلى قيمة مضافة للسوق المصري».
وأضافت أن شل ستواصل بالتعاون مع شركائها زيادة أنشطة الاستكشاف وتنمية الآبار البحرية في مصر، مع التركيز على فرص الاستكشاف القريبة من البنية التحتية القائمة، إلى جانب مكامن الغاز الحدودية الواعدة التي تتمتع بإمكانات عالية، بما يساهم في دعم إمدادات الغاز على المدى الطويل.

استكشاف الغاز البنزين

