الدفاع الروسية: تحرير مستوطنتي بريفولي في دونيتسك وبريلوكي
إزاي تحمي نفسك من تسرب الغاز بالمنزل؟ مدير الحماية المدنية الأسبق يقدم نصائح مهمة
شاهد على فترة الإخوان .. وزير الزراعة: أهنئ أحمد موسى بكتابه أسرار
شبورة وأمطار.. تحذيرات جديدة من الأرصاد بشأن الطقس غدا
موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر
عندنا 3 إصابات .. رامز جلال يعلن مفاجأة عن برنامجه فى رمضان 2026
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

شل وميتسوبيشي تبحثان التخارج الجزئي من مشروع الغاز المسال الأكبر في كندا

شعار شركتي شل وميتسوبيشي
ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن شركتي شل وميتسوبيشي كورب تدرسان خيارات لبيع جزء من حصصهما في مشروع "إل إن جي كندا" الذي تبلغ قيمته نحو 40 مليار دولار كندي. 

وتأتي هذه التحركات في وقت يبحث فيه ملاك المنشأة الضخمة للغاز الطبيعي المُسال إمكانية التوسّع، وبعد أن نجحت شركة بتروليام ناسيونال – بتروناس في بيع جزء من حصتها خلال الفترة الماضية، وفقا لمنصة "أيدج ماليزيا".

وتعد شل أكبر المساهمين بحصة تبلغ 40%، وقد استعانت خلال الأسابيع الأخيرة بمصرفيين من روتشيلد آند كو لاستطلاع اهتمام المستثمرين. 

وأفادت مصادر بأن الشركة قد تبيع ما يصل إلى ثلاثة أرباع حصتها، أي نحو 30% من المشروع، مع استعدادها للنظر في خيارات مختلفة تتعلق بالمرحلة الأولى التشغيلية والمرحلة الثانية المقترحة نظراً لاختلاف المخاطر بينهما. 

وقدّر أحد المصادر أن قيمة الصفقة المحتملة قد تصل إلى نحو 15 مليار دولار أمريكي، تشمل حقوق الملكية والديون ومتطلبات تمويل المرحلة الثانية.

أما ميتسوبيشي، المالكة لـ15% من المشروع، فقد استعانت بـ “آر بي سي كابيتال ماركتس” لدراسة خياراتها، مع التأكيد أن المناقشات ما زالت في مراحلها المبكرة. 

وأشارت المصادر إلى أن إتمام أي صفقة ليس مضموناً في هذه المرحلة.

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
