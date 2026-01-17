شل وميتسوبيشي تبحثان التخارج الجزئي من مشروع الغاز المسال الأكبر في كندا

ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن شركتي شل وميتسوبيشي كورب تدرسان خيارات لبيع جزء من حصصهما في مشروع "إل إن جي كندا" الذي تبلغ قيمته نحو 40 مليار دولار كندي.

وتأتي هذه التحركات في وقت يبحث فيه ملاك المنشأة الضخمة للغاز الطبيعي المُسال إمكانية التوسّع، وبعد أن نجحت شركة بتروليام ناسيونال – بتروناس في بيع جزء من حصتها خلال الفترة الماضية، وفقا لمنصة "أيدج ماليزيا".

وتعد شل أكبر المساهمين بحصة تبلغ 40%، وقد استعانت خلال الأسابيع الأخيرة بمصرفيين من روتشيلد آند كو لاستطلاع اهتمام المستثمرين.

وأفادت مصادر بأن الشركة قد تبيع ما يصل إلى ثلاثة أرباع حصتها، أي نحو 30% من المشروع، مع استعدادها للنظر في خيارات مختلفة تتعلق بالمرحلة الأولى التشغيلية والمرحلة الثانية المقترحة نظراً لاختلاف المخاطر بينهما.

وقدّر أحد المصادر أن قيمة الصفقة المحتملة قد تصل إلى نحو 15 مليار دولار أمريكي، تشمل حقوق الملكية والديون ومتطلبات تمويل المرحلة الثانية.

أما ميتسوبيشي، المالكة لـ15% من المشروع، فقد استعانت بـ “آر بي سي كابيتال ماركتس” لدراسة خياراتها، مع التأكيد أن المناقشات ما زالت في مراحلها المبكرة.

وأشارت المصادر إلى أن إتمام أي صفقة ليس مضموناً في هذه المرحلة.