شاهد..احتفالات لاعبي الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري للسلة

دخل لاعبو سلة النادي الأهلي في فرحة عارمة عقب التتويج ببطولة كأس السوبر المصري للسلة بعد الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة 89-85

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، ببطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة 89-85، في المباراة التي جمعتهما، على الصالة المغطاة بمدينة الغردقة.

وجاءت نتائج الفترات الأربعة كالتالي

الفترة الأولى: تقدم الاتحاد بنتيجة 21-24.

الفترة الثانية: تقدم الأهلي بنتيجة 50-46.

الفترة الثالثة: تقدم الأهلي بنتيجة 66-65.

الفترة الرابعة: فوز الأهلي بنتيجة 89-85.

ورفع الأهلي رصيده في بطولات كأس السوبر المصري إلى بطولتين، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند أربع بطولات