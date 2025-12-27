تشكيل منتخب تونس لمواجهة نيجيريا في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيجيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، في مباراة قوية يسعى خلالها نسور قرطاج لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز فرص التأهل.

تشكيل منتخب تونس

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع:

ديلان برون - منتصر الطالبي - علي العابدي - يان فاليري

خط الوسط:

إلياس السخيري - محمد علي بن رمضان - إلياس العاشوري - فرجاني ساسي

خط الهجوم:

حنظلة المجبري - حاتم المستوري

الانتشار الجيد

ويقود المنتخب التونسي أيمن دحمان من حراسة المرمى، مع اعتماد الجهاز الفني على التوازن بين الصلابة الدفاعية والانتشار الجيد في وسط الملعب، إلى جانب السرعات والقدرة على التحول الهجومي في الخط الأمامي.

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة، في ظل قوة المنتخب النيجيري وخبرة لاعبيه، ما يجعل اللقاء اختبارًا حقيقيًا لطموحات نسور قرطاج في البطولة القارية.