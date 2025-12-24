قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بركلات الترجيح.. أرسنال يعبر «كريستال بالاس» إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
خط الدفاع عن «دونباس».. انسحاب الجيش الأوكراني من مدينة سيفيرسك
حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل
سافر البرتغال دون إذن .. «الغندور» يكشف مفاجأة بشأن حارس الزمالك
ضوابط اكتساب صفة المهاجر الدائم وفقًا للقانون | تعرّف عليها
سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-2-2025
حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد
ضوابط اكتساب صفة المهاجر الدائم وفقًا للقانون
«فكّت عقدة المباراة الأولى» .. شوبير يشيد بمنتخب تونس: قدّم أداءً مثاليًا أمام أوغندا
البطاطس والشعير «مصري 100%».. خبراء الزراعة يزورون شركات كبرى لتطوير إنتاج التقاوي المحلية
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المُنتظمة
بعد 8 دقائق من إعلان الطوارئ.. السيناريو الأرجع لـ سقوط طائرة القادة العسكريين الليبيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«فكّت عقدة المباراة الأولى» .. شوبير يشيد بمنتخب تونس: قدّم أداءً مثاليًا أمام أوغندا

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بأداء منتخب تونس أمام أوغندا في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "‏تونس قدّمت مباراة مثالية أمام أوغندا دفاعيًا وهجوميًا وفكت عقدة المباراة الأولى في كأس الأمم".

وحقق منتخب تونس الفوز على أوغندا 3-1 في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

وأحرز إلياس السخيري هدف منتخب تونس في شباك أوغندا في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.

وأضاف إلياس العاشور الهدف الثاني في الدقيقة 40، ليعلن تقدّم منتخب بلاده بثنائية في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف العاشوري هدفه الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 64. وقبل النهاية بلحظات، وتحديدًا في الدقيقة 92، أحرز منتخب أوغندا هدفه الوحيد عبر اللاعب دينيس أوميدي.

أحمد شوبير تونس أوغندا كأس الأمم منتخب تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

حالة الطقس غداً

موجة صقيع شديدة البرودة.. تحذير عاجل الأرصاد حول حالة الطقس خلال4 أيام قادمة

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

المتهمين

دعارة أون لاين.. القبض على فتاتين تروجان للرذيلة من خلال تطبيق على الهاتف

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام

ترشيحاتنا

موعد مباريات مصر وجنوب افريقيا

موعد مباريات مصر وجنوب أفريقيا

المستشار أحمد بنداري

المستشار أحمد بنداري للناخبين: شاركوا فلقد اقتربنا على الانتهاء من استحقاق انتخابات مجلس النواب

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث إنهيار عقار إمبابة.. وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد