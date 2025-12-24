«فكّت عقدة المباراة الأولى» .. شوبير يشيد بمنتخب تونس: قدّم أداءً مثاليًا أمام أوغندا

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بأداء منتخب تونس أمام أوغندا في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "‏تونس قدّمت مباراة مثالية أمام أوغندا دفاعيًا وهجوميًا وفكت عقدة المباراة الأولى في كأس الأمم".

وحقق منتخب تونس الفوز على أوغندا 3-1 في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

وأحرز إلياس السخيري هدف منتخب تونس في شباك أوغندا في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.

وأضاف إلياس العاشور الهدف الثاني في الدقيقة 40، ليعلن تقدّم منتخب بلاده بثنائية في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف العاشوري هدفه الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 64. وقبل النهاية بلحظات، وتحديدًا في الدقيقة 92، أحرز منتخب أوغندا هدفه الوحيد عبر اللاعب دينيس أوميدي.