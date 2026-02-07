قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل برشلونة المتوقع أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني
مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور
تحطم طائرة خفيفة في المحيط الهادئ جنوب أستراليا
بـ185 مليون دولار .. أمريكا توافق على بيع قطع غيار عسكرية لأوكرانيا
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
نفسي أشوف الإخوان.. تعليق عمرو أديب على زيارة أردوغان ولقاء الرئيس السيسي
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-2-2025 والقنوات الناقلة | كل الدوريات
طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة
كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور
ترامب يخطط لعقد اجتماع للقادة في مجلس السلام بغزة في 19 فبراير
مقابلتش صالح جمعة .. إعلامي يوجه رسالة قوية لـ إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 07-02-2026 في السعودية، وفقًا لمتوسطات الأسعار بالريال السعودي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 516.00 ريالا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 4128.50 ريال، مع استمرار ثبات التعاملات اليومية بين محلات الصاغة.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في السعودية (بالريال السعودي):

عيار 24: 589.75 ريال

عيار 22: 540.75 ريال
 

سعر الذهب عيار 21

عيار 21: 516.00 ريالا

عيار 18: 442.25 ريال

عيار 14: 344.00 ريالا

عيار 12: 295.00 ريالا

الأونصة: 18344.50 ريال

الجنيه الذهب: 4128.50 ريال

الأونصة بالدولار: 4891.89 دولار

أسعار أعيرة الذهب اليوم

الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 589.75 ريال في السوق السعودي، محافظًا على ثباته في التعاملات اليومية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 540.75 ريال، وهو من الأعيرة الشائعة في صناعة الحلي والمجوهرات.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين والمستهلكين، فقد وصل سعره إلى 516.00 ريالًا للجرام، ليظل الخيار الأول في السوق المحلية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 442.25 ريال، فيما بلغ عيار 14 نحو 344.00 ريالًا، بينما وصل سعر عيار 12 إلى 295.00 ريالًا للجرام.

وعلى مستوى الذهب الخام، بلغت الأونصة 18344.50 ريال، بينما سجل الجنيه الذهب 4128.50 ريال، في حين وصل سعر الأونصة عالميًا بالدولار إلى 4891.89 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 22 سعر جرام الذهب عيار 18 الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

ترشيحاتنا

إمام عاشور

محمد فارس عن أزمة إمام عاشور: الحل في الأهلي دائمًا من داخل الملعب

إمام عاشور

علاء ميهوب: واقعة إمام عاشور لم تحدث في الأهلي.. ومن حق النادي بيعه

نيوم

نيوم يهزم الرياض بهدف لاكازيت ويعزز موقعه في دوري روشن

بالصور

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي

طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية غنية بالفوائد الغذائية الصحية

طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية
طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية
طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية

فوائد حب العزيز الصحية .. اكتشف 8 كنوز مفيدة للجسم منذ آلاف السنين

فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك
فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك
فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد