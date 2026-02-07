تحطم طائرة خفيفة في المحيط الهادئ جنوب أستراليا



أفادت الشرطة الأسترالية بأن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة خفيفة في المحيط الهادئ قبالة سواحل ولاية جنوب ‍البلاد.

وذكرت الشرطة المحلية في أستراليا، في بيان، لها أن الطائرة الخفيفة التي سقطت في خليج هالونج بالقرب من مدينة جولو ساوث الساحلية على بعد حوالي 63 كيلومترا جنوبي أديليد عاصمة ولاية جنوب أستراليا، تسببت في مقتل ثلاثة رجال كانوا على متنها.

وأشارت إلى أنه عثر لاحقا على جميع من كانوا على ‌متن الطائرة بمن فيهم الطيار متوفين ، مضيفة ‌أن حطام ‌الطائرة أعيد إلى الشاطئ.

وفتح مكتب سلامة النقل الأسترالي تحقيقا في الحادث، بعد وصول محققيه إلى ولاية جنوب أستراليا.