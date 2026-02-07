قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو ينضم لمجلس السلام .. ويلتقي ترامب 18 فبراير
ناقلات النفط تزيد سرعتها بمضيق هرمز وسط تدريبات إيران بالذخيرة الحية
لماذا حذر الرسول من الغفلة في شهر شعبان؟.. علي جمعة: لـ7 أسباب
الأمم المتحدة: رش إسرائيل مبيد جليفوسات عند الخط الأزرق مع لبنان خطر جسيم
علاء ميهوب: عقوبة إمام عاشور يجب أن تكون أكبر من الغرامة المالية
موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
أيمن بهجت قمر: استعنا بمزور حقيقي في فيلم ابن القنصل وظهر كممثل
5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟
تشكيل برشلونة المتوقع أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني
مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور
تحطم طائرة خفيفة في المحيط الهادئ جنوب أستراليا
بـ185 مليون دولار .. أمريكا توافق على بيع قطع غيار عسكرية لأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أيمن بهجت قمر: استعنا بمزور حقيقي في فيلم ابن القنصل وظهر كممثل

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر

كشف السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر عن كواليس فيلمه الشهير "ابن القنصل"، الذي قام ببطولته النجمان أحمد السقا وخالد صالح، مؤكدًا أن طاقم العمل استعان بمزور حقيقي لتنفيذ مشاهد التزوير بدقة.


وخلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة ON، قال أيمن بهجت قمر ، إن شخصية "القنصل" مستوحاة من شخصية حقيقية، مضيفًا: "القنصل شخص حقيقي، والمخرج عمرو عرفة أخبرني عن شخص يعرفه بلقب شمبر، له قريب في الإسكندرية كان يعمل في تزوير التأشيرات ويُلقب بالقنصل".

وأضاف أيمن بهجت قمر، أنهم بالفعل تواصلوا مع هذا الشخص، والتقوا به للتحضير للعمل، واصفًا إياه بأنه كان رجلاً كبيرًا في السن ولطيفًا للغاية، مشيرًا إلى أن هذا الشخص كان قد أنهى عقوباته القانونية واعتزل هذا المجال تمامًا وقت تصوير الفيلم.

وتابع أيمن بهجت قمر: "القنصل الحقيقي ظهر بالفعل في الفيلم كممثل في أحد المشاهد، والأهم من ذلك أنه شارك في جميع المشاهد التي تتطلب لقطات قريبة لعملية التزوير، لضمان خروج المشاهد بشكل واقعي ومحترف لا يستطيع الممثلون تنفيذه بنفس الدقة".

وأوضح الكاتب أن الفيلم ليس قصة حياة الرجل الحقيقية كما أشيع لاحقًا، بل اقتُبس منه فقط "اللقب" وتفاصيل حرفة تزوير التأشيرات الأمريكية التي كانت شائعة في فترة زمنية سابقة، وتم بناء قصة درامية مختلفة تمامًا.

وفي سياق آخر طريف، اعترف أيمن بهجت قمر بعادته في استخدام أسماء أصدقائه الحقيقيين وأقاربه داخل سيناريوهات أفلامه كنوع من الدعابة أو "التنمي"، مثل استخدام اسم صديقه "عماد حنفي" كشخصية نصاب في فيلم "آسف على الإزعاج"، واستخدام اسم خاله "عادل أنور جابر" في جملة شهيرة عندما قيل أُلقي القبض على عادل أنور جابر أشهر مزور في الإسكندرية".
 

أيمن بهجت قمر منى الشاذلي معكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

جانب من الحادث

الميكروباص بقى خردة.. مصرع 4 وإصابة 12 في تصادم مروع بالكوم الأحمر| صور

ترشيحاتنا

إمام عاشور

محمد فارس عن أزمة إمام عاشور: الحل في الأهلي دائمًا من داخل الملعب

إمام عاشور

علاء ميهوب: واقعة إمام عاشور لم تحدث في الأهلي.. ومن حق النادي بيعه

نيوم

نيوم يهزم الرياض بهدف لاكازيت ويعزز موقعه في دوري روشن

بالصور

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي

طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية غنية بالفوائد الغذائية الصحية

طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية
طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية
طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد