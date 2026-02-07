أيمن بهجت قمر: استعنا بمزور حقيقي في فيلم ابن القنصل وظهر كممثل

كشف السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر عن كواليس فيلمه الشهير "ابن القنصل"، الذي قام ببطولته النجمان أحمد السقا وخالد صالح، مؤكدًا أن طاقم العمل استعان بمزور حقيقي لتنفيذ مشاهد التزوير بدقة.



وخلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة ON، قال أيمن بهجت قمر ، إن شخصية "القنصل" مستوحاة من شخصية حقيقية، مضيفًا: "القنصل شخص حقيقي، والمخرج عمرو عرفة أخبرني عن شخص يعرفه بلقب شمبر، له قريب في الإسكندرية كان يعمل في تزوير التأشيرات ويُلقب بالقنصل".

وأضاف أيمن بهجت قمر، أنهم بالفعل تواصلوا مع هذا الشخص، والتقوا به للتحضير للعمل، واصفًا إياه بأنه كان رجلاً كبيرًا في السن ولطيفًا للغاية، مشيرًا إلى أن هذا الشخص كان قد أنهى عقوباته القانونية واعتزل هذا المجال تمامًا وقت تصوير الفيلم.

وتابع أيمن بهجت قمر: "القنصل الحقيقي ظهر بالفعل في الفيلم كممثل في أحد المشاهد، والأهم من ذلك أنه شارك في جميع المشاهد التي تتطلب لقطات قريبة لعملية التزوير، لضمان خروج المشاهد بشكل واقعي ومحترف لا يستطيع الممثلون تنفيذه بنفس الدقة".

وأوضح الكاتب أن الفيلم ليس قصة حياة الرجل الحقيقية كما أشيع لاحقًا، بل اقتُبس منه فقط "اللقب" وتفاصيل حرفة تزوير التأشيرات الأمريكية التي كانت شائعة في فترة زمنية سابقة، وتم بناء قصة درامية مختلفة تمامًا.

وفي سياق آخر طريف، اعترف أيمن بهجت قمر بعادته في استخدام أسماء أصدقائه الحقيقيين وأقاربه داخل سيناريوهات أفلامه كنوع من الدعابة أو "التنمي"، مثل استخدام اسم صديقه "عماد حنفي" كشخصية نصاب في فيلم "آسف على الإزعاج"، واستخدام اسم خاله "عادل أنور جابر" في جملة شهيرة عندما قيل أُلقي القبض على عادل أنور جابر أشهر مزور في الإسكندرية".

