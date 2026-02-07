أخبار السيارات| أرخص 5 عربيات سيدان في مصر.. مزايا هيونداي ستاريا EV 2026 الكهربائية.. أسعار ومواصفات تويوتا فورتشنر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



أسعار ومواصفات تويوتا فورتشنر في السوق السعودي

تقدم تويوتا اليابانية باقة طرازاتها في السوق السعودي، ومن بينها سيارة تويوتا فورتشنر التي تنتمي إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدام، والتي تعد من أبرز السيارات ضمن عائلة الـ SUV.

نيسان سنترا وتويوتا كورولا.. أي سيارة تختار وكم سعرهما؟

تقدم العلامات اليابانية مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة داخل السوق المصري، منها السيارة نيسان سنترا وتويوتا كورولا، وتعد تلك النسختين من أشهر السيارات اليابانية والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

أرخص 5 سيارات سيدان صينية في مصر.. تبدأ من 665 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الإصدارات الصينية، والتي استطاعت أن تشكل انتشارًا واسعًا، نسبة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، والأسعار، بالإضافة إلى تنوع التصميمات ومنها فئة السيدان الشهيرة.

بمساحة عائلية.. ماذا تقدم هيونداي ستاريا EV 2026 الكهربائية؟

تعتبر هيونداي ستاريا EV واحدة من أحدث السيارات الكهربائية المقدمة من العلامة الكورية الجنوبية عالميًا، والتي تنتمي إلى فئة الفان ذات المساحة العائلية، وتقدم عبر باقة كبيرة من التجهيزات مع الاعتماد الكامل على المنظومة الكهربائية للدفع.

10 نسخ فقط.. مكلارين تحتفل بلقب الفورمولا 1 العاشر

احتفالا بتتويج فريق مكلارين بلقب الصانعين العاشر في بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2025، كشفت الشركة البريطانية عن إطلاق إصدار استثنائي محدود للغاية من سيارتها الرياضية أرتورا سبايدر، في خطوة تعكس أهمية هذا الإنجاز ضمن مسيرتها الممتدة في رياضة المحركات.

سرير فوق عجلات مرسيدس.. ماركو بولو الفاخرة لعشاق التخييم

كشفت مرسيدس عن تحديثات شاملة لمركبة التخييم الفاخرة ماركو بولو؛ لتضعها في موقع متقدم ضمن فئة تجمع بين السفر، والراحة، والتجهيزات الذكية.