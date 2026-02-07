قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار ومواصفات تويوتا فورتشنر في السوق السعودي

تويوتا فورتشنر
تويوتا فورتشنر
صبري طلبه

تقدم تويوتا اليابانية باقة طرازاتها في السوق السعودي، ومن بينها سيارة تويوتا فورتشنر التي تنتمي إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدام، والتي تعد من أبرز السيارات ضمن عائلة الـ SUV.

أبعاد وتصميم تويوتا فورتشنر

تعتمد تويوتا فورتشنر على أبعاد خارجية ذات تصميم رياضي، حيث يبلغ طول السيارة نحو 4,795 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,855 ملم، وارتفاعها إلى 1,835 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,745 ملم، ويبلغ وزن فورتشنر دون ركاب قرابة 2,080 كيلوجراما.

 تويوتا فورتشنر 

وتأتي تويوتا فورتشنر بعجلات مصنوعة من الألومنيوم بمقاس 18 بوصة، كما تتميز بجناح خلفي بارز، وشبك أمامي كبير باللون الأسود متعدد الفتحات الهوائية، إلى جانب مصابيح أمامية وخلفية بتصميم عصري تعمل بتقنية LED، مرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية.

محركات تويوتا فورتشنر والأداء الفني

تقدم تويوتا فورتشنر في السوق السعودي بعدة خيارات من المحركات، جميعها تعتمد على محركات احتراق داخلي، تشمل محركات بنزين بـ 4 أو 6 أسطوانات، إضافة إلى محرك ديزل تيربو، وتتراوح سعات المحركات بين 2.7 لتر و4.0 لتر.

 تويوتا فورتشنر 

وتصل القوة الحصانية إلى 235 حصان في الفئة الأعلى، مع عزم دوران يبلغ حتى 500 نيوتن متر في نسخة الديزل، وترتبط جميع المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع توفر أنظمة دفع خلفي أو رباعي حسب الفئة.

مقصورة وتجهيزات تويوتا فورتشنر

توفر فورتشنر تجهيزات متنوعة حيث تأتي بعدادات أوبتيترون بتصميم رياضي، وشاشة معلومات وترفيه لمسية قياس 8 بوصات تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

 تويوتا فورتشنر 

كما تضم السيارة نظامًا صوتيًا مكونًا من 6 سماعات، إلى جانب شاحن لاسلكي في الأمام، ومنافذ USB متعددة، ونظام تكييف أوتوماتيكي بتحكم منفصل للسائق والراكب، مع فتحات تكييف مخصصة للمقاعد الخلفية.

وتعتمد تويوتا فورتشنر على حزمة واسعة من أنظمة السلامة، تشمل الوسائد الهوائية الأمامية ووسادة ركبة السائق، ونظام الثبات الإلكتروني، ومكابح مانعة للانغلاق مع توزيع إلكتروني لقوى الكبح.

 تويوتا فورتشنر 

كما تتوفر أنظمة مساعدة متقدمة مثل التحكم في الجر، وتثبيت السرعة المتكيف، ومساعد صعود المرتفعات، والتحذير من مغادرة المسار، ومراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من التصادم الأمامي، إضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرات للرؤية الخلفية ومحيط السيارة.

سعر السيارة تويوتا فورتشنر في السعودية 

تقدم تويوتا فورتشنر في السوق السعودي بسعر يبدأ من 123,855 ريالا، وصولًا إلى 179,515 ريالا.

