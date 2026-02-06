بتكنولوجيا هواوي .. مواصفات سيارة أفاتر 06T وموعد انطلاقها

كشفت شركة أفاتر الصينية عن بعض التفاصيل واللقطات الرسمية الأولى لطرازها الجديد صاحب اللقب Avatr 06T، وهو إصدار مشتق من سيارةAvatr 06 ، ويُنتظر أن تبدأ أفاتر طرح هذا الطراز في السوق الصينية خلال الفترة المقبلة، في إطار شراكة تقنية واضحة مع هواوي.

منصة تقنية مدعومة بأنظمة هواوي الذكية

تعتمد أفاتر 06T على باقة متكاملة من تقنيات هواوي، في مقدمتها نظام مساعدة السائق المتطور Qiankun ADS 4.0، الذي تم تصميمه لدعم مستويات متقدمة من القيادة شبه الذاتية، ويعتمد النظام على مستشعر ليدار لتعزيز دقة قراءة الطريق والمحيط.

أفاتر 06T

كما زُوّدت السيارة بشاشة بانورامية بعرض 35.4 إنش تمتد أسفل الزجاج الأمامي، لتوفير عرض شامل لمعلومات القيادة، إلى جانب شاشة لمس مركزية بقياس 15.6 إنش تعمل بنظامHarmonyOS 5.0 ، الذي يتيح تجربة تشغيل سلسة.

تصميم أفاتر 06T

حافظت أفاتر06T على لغة تصميم رياضية واضحة، حيث تأتي السيارة بناشر هواء يعزز الديناميكية الهوائية، مع صادم أمامي وخلفي بمظهر عصري، كما تظهر المصابيح الأمامية بتصميم حاد يمنح السيارة مظهرًا أكثر هجومية، مع اعتماد تقنية LED للإضاءة، وتأتي السيارة بجنوط رياضية، مع الاحتفاظ بقاعدة عجلات بطول 2.94 متر، فيما يبلغ الطول الإجمالي 4.855 متر، ويكتمل التصميم بسقف بانورامي.

أفاتر 06T

الأداء الفني لسيارة أفاتر 06T

توفر أفاتر 06T خيارين مختلفين لمنظومة الحركة، ويعتمد الخيار الأول على نظام دفع كهربائي بالكامل، مع محركين يولدان قوة إجمالية تصل إلى 590 حصانًا، أي ما يعادل 440 كيلوواط أو 598 حصانًا بنظام PS، أما الخيار الثاني فيعتمد على نظام بمدى ممتد، يتيح للسيارة الوصول إلى مدى إجمالي يصل إلى 1,250 كيلومترًا.