قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وليد الفراج لكريستيانو رونالدو: اللي يزعل يزعل.. ‏المصلحة العامة أولا
ليبيا.. مراسم عزاء سيف الإسلام القذافي بحضور جماهيري وإجراءات أمنية مشددة
تقطيع مقاعد السينما والبصق على الشاشة.. سر غضب الجمهور من فيلم باب الحديد
وصول وزير الخارجية الإيراني إلى عمان لإجراء محادثات مع أمريكا
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الأمعري وسط الضفة الغربية
بعثة الزمالك تغادر إلى زامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية
الصورة الأولى لعروس المنيا المتوفية بحادث انقلاب سيارة زفافها
موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان
دعاء ثالث جمعة من شعبان .. كلمات تجبر بخاطرك وتريح قلبك وبالك
قارئة القرآن لصدى البلد: شعرت بالسعادة بمقابلة شيخ الأزهر.. ووعدني بتبني موهبتي
حبه لفاتن حمامة دفعه لمحاولة الانتحـ.ار.. عائلة يوسف شاهين تكشف أسرارا في حياته
الصدارة عندنا بجدارة.. سيراميكا كليوباترا يحتفل باعتلاء قمة الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتكنولوجيا هواوي .. مواصفات سيارة أفاتر 06T وموعد انطلاقها

أفاتر 06T
أفاتر 06T
صبري طلبه

كشفت شركة أفاتر الصينية عن بعض التفاصيل واللقطات الرسمية الأولى لطرازها الجديد صاحب اللقب  Avatr 06T، وهو إصدار مشتق من سيارةAvatr 06 ، ويُنتظر أن تبدأ أفاتر طرح هذا الطراز في السوق الصينية خلال الفترة المقبلة، في إطار شراكة تقنية واضحة مع هواوي.

منصة تقنية مدعومة بأنظمة هواوي الذكية

تعتمد أفاتر 06T على باقة متكاملة من تقنيات هواوي، في مقدمتها نظام مساعدة السائق المتطور Qiankun ADS 4.0، الذي تم تصميمه لدعم مستويات متقدمة من القيادة شبه الذاتية، ويعتمد النظام على مستشعر ليدار لتعزيز دقة قراءة الطريق والمحيط.

 أفاتر 06T

كما زُوّدت السيارة بشاشة بانورامية بعرض 35.4 إنش تمتد أسفل الزجاج الأمامي، لتوفير عرض شامل لمعلومات القيادة، إلى جانب شاشة لمس مركزية بقياس 15.6 إنش تعمل بنظامHarmonyOS 5.0 ، الذي يتيح تجربة تشغيل سلسة.

تصميم أفاتر 06T

حافظت أفاتر06T على لغة تصميم رياضية واضحة، حيث تأتي السيارة بناشر هواء يعزز الديناميكية الهوائية، مع صادم أمامي وخلفي بمظهر عصري، كما تظهر المصابيح الأمامية بتصميم حاد يمنح السيارة مظهرًا أكثر هجومية، مع اعتماد تقنية LED للإضاءة، وتأتي السيارة بجنوط رياضية، مع الاحتفاظ بقاعدة عجلات بطول 2.94 متر، فيما يبلغ الطول الإجمالي 4.855 متر، ويكتمل التصميم بسقف بانورامي.

 أفاتر 06T

الأداء الفني لسيارة أفاتر 06T

توفر أفاتر 06T خيارين مختلفين لمنظومة الحركة، ويعتمد الخيار الأول على نظام دفع كهربائي بالكامل، مع محركين يولدان قوة إجمالية تصل إلى 590 حصانًا، أي ما يعادل 440 كيلوواط أو 598 حصانًا بنظام PS، أما الخيار الثاني فيعتمد على نظام بمدى ممتد، يتيح للسيارة الوصول إلى مدى إجمالي يصل إلى 1,250 كيلومترًا.

أفاتر AVATR Avatr 06T سيارة  Avatr 06T السيارة  Avatr 06T سيارة  Avatr 06T الجديدة أحدث سيارات  Avatr هواوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

ترشيحاتنا

لابيد

المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو تجاهل تحذيرات متكررة سبقت هجوم 7 أكتوبر

تشاك شومر

خلاف حزبي حاد يعرقل تمويل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

دياب اللوح سفير وسفيرة كولومبيا لدى القاهرة

اللوح يطلع سفيرة كولومبيا بالقاهرة على آخر التطورات السياسية والميدانية حول غزة

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

فيديو

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد