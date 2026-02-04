قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم
لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار أيه.. فورثينج تي 5 إم كوبرا فورمينتور 2026

فورثينج تي 5 إم كوبرا فورمينتور 2026
فورثينج تي 5 إم كوبرا فورمينتور 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: فورثينج تي 5 و كوبرا فورمينتور موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ فورثينج تي 5 موديل 2026

فورثينج تي 5 موديل 2026

زودت سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك فورثينج تي 5 موديل 2026

فورثينج تي 5 موديل 2026

تحصل سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 161 حصان، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، وبطارية سعة 32 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 176 كم/ساعة .

سعر فورثينج تي 5 موديل 2026

فورثينج تي 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 70 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 270 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ كوبرا فورمينتور موديل 2026

كوبرا فورمينتور موديل 2026

تحتوي سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك كوبرا فورمينتور موديل 2026

كوبرا فورمينتور موديل 2026

تستمد سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 قوتها من محرك هجين سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كوبرا فورمينتور موديل 2026

كوبرا فورمينتور موديل 2026

تباع سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 850 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 كوبرا فورمينتور موديل 2026 فورثينج تي 5 وسائل الأمان بـ فورثينج تي 5 محرك فورثينج تي 5 موديل 2026 سعر فورثينج تي 5 موديل 2026 سعر كوبرا فورمينتور موديل 2026 فورمينتور موديل 2026 مستقبل صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي ونظيره التركي

الرئيس السيسي وقرينته يودعان الرئيس التركي وقرينته في ختام زيارته لمصر.. فيديو

جولة قرينة الرئيس داخل المتحف المصري الكبير

قرينة رئيس الجمهورية : سعدت بمرافقة حرم الرئيس التركي داخل أروقة المتحف المصري الكبير

زيارة الرئيس التركي

أحزاب: زيارة الرئيس التركي للقاهرة نقطة تحول استراتيجية في مسار العلاقات.. والتقارب مع أنقرة عنصر توازن ضروري

بالصور

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

علاج الام اللثة
علاج الام اللثة
علاج الام اللثة

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد