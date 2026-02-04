تختار أيه.. فورثينج تي 5 إم كوبرا فورمينتور 2026

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: فورثينج تي 5 و كوبرا فورمينتور موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ فورثينج تي 5 موديل 2026

زودت سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك فورثينج تي 5 موديل 2026

تحصل سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 161 حصان، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، وبطارية سعة 32 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 176 كم/ساعة .

سعر فورثينج تي 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 70 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 270 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ كوبرا فورمينتور موديل 2026

تحتوي سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك كوبرا فورمينتور موديل 2026

تستمد سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 قوتها من محرك هجين سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كوبرا فورمينتور موديل 2026

تباع سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 850 ألف جنيه .