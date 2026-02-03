سيات ليون كوبيه بـ 500 ألف جنيه في السوق المستعمل

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيات ليون موديل 2015

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سيات ليون موديل 2015، وتنتمي ليون لفئة السيارات الكوبيه .

مواصفات سيات ليون موديل 2015 الخارجية

سيات ليون موديل 2015

تظهر سيارة سيات ليون موديل 2015 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سيات، وتم تثبيت شعار شركة سيات علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة .

محرك سيات ليون موديل 2015

سيات ليون موديل 2015

تحصل سيارة سيات ليون موديل 2015 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 312 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سيات ليون موديل 2015 الداخلية

تحتوي سيارة سيات ليون موديل 2015 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سيات ليون موديل 2015

سعر سيات ليون موديل 2015

تباع سيارة سيات ليون موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

جدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة، يجب أن تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .