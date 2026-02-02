الفرق بين اركفوكس ألفا s5 و اكسييد أى إس 2026

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اركفوكس الفا s5 و اكسييد اى اس موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ اكسييد اى اس موديل 2026

اكسييد اى اس موديل 2026

زودت سيارة اكسييد اى اس موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اكسييد اى اس موديل 2026

اكسييد اى اس موديل 2026

تحصل سيارة اكسييد اى اس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 462 حصان، وبها خزان وقود سعة 67 لتر، وعزم دوران 634 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 40 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة كهربائية 190 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.9 ثانية .

سعر اكسييد اى اس موديل 2026

اكسييد اى اس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اكسييد اى اس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد اى اس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اركفوكس الفا s5 موديل 2026

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

تمتلك سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

محرك اركفوكس الفا s5 موديل 2026

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

تستمد سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 80 كيلووات/ساعة، وبها قوة 523 حصان، ويمكنها قطع مسافة 708 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اركفوكس الفا s5 موديل 2026

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 649 ألف جنيه .