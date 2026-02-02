قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تويوتا كورولا سيدان سعرها 200 ألف جنيه

تويوتا كورولا موديل 1998
تويوتا كورولا موديل 1998
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري، على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

تويوتا كورولا موديل 1998

وتتوافر تلك الطرازات حاليا نظرا لتراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا كورولا موديل 1998، وتنتمي كورولا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات تويوتا كورولا موديل 1998 الخارجية

تويوتا كورولا موديل 1998

تظهر سيارة تويوتا كورولا موديل 1998 من الخارج بتصميم أنيق بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة تويوتا، وتم تثبيت شعار شركة تويوتا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار  الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك تويوتا كورولا موديل 1998

تويوتا كورولا موديل 1998

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 1998 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 100 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة تويوتا كورولا موديل 1998 الداخلية

تويوتا كورولا موديل 1998

تمتلك سيارة تويوتا كورولا موديل 1998 الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، ووبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها كونسول وسطي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر تويوتا كورولا موديل 1998

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا كورولا موديل 1998

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .

