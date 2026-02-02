قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حمزة عبد الكريم في المقدمة.. مدرب برشلونة أتلتيك يتحدث عن نهجه مع الصفقات الجديدة
بحضور بعثة البنك الدولى.. التشغيل التجريبي لـ الأتوبيسات الكهربائية| صور
خالد طلعت: بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية
تشكيل فريقي الهلال والأهلي المتوقع في قمة الدوري السعودي
الخارجية الإيرانية: الإعلان الأيام المقبلة عن الرد على القرار الأوروبي
رئيس الشيوخ: نستلهم دروساً إيمانية عظيمة في ليلة النصف من شعبان
بعد قليل.. محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 برقم الجلوس
نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً مع قادة المؤسسة العسكرية بشأن الملف الإيراني
أبلكيشين.. رئيس الضرائب تكشف عن ميزة جديدة للمنضمين للنظام المبسط
قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الشهيد محمود عابد وتشن حملة اعتقالات واسعة
مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة
بعد قليل.. محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 برقم الجلوس

بعد قليل نتيجة الشهادة الإعدادية
بعد قليل نتيجة الشهادة الإعدادية
ايمن رياض

بعد قليل يعتمد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة النهائية،لاعلانها رسميا

ومن جانبه أجرى عماد الدين محمود وكيل مديرية التربية والتعليم ، جولة تفقدية لمقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، للاطمئنان على سير أعمال التصحيح الكنترول، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، وبإشراف صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.

أكد عماد محمود أن أعمال التصحيح تتم بكل دقة وجدية، حرصًا على الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإعلان النتيجة.

وأوضح أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بانتظام، حيث يتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات أولًا بأول، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لاعتمادها وإعلانها رسميًا.

وقال صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 119 ألفًا و301 طالب وطالبة، موزعين على 505 لجان امتحانية داخل 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية


https://www.facebook.com/pr.m.edu.minya?mibextid=ZbWKwL
 

المنيا محافظ المنيا الشهادة الإعدادية

