جامعة المنيا: اعتماد مستشفى الكُلى والمسالك البولية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، حصول مستشفى الكُلى والمسالك البولية الجامعي على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية "جهار" لتُصبح ثالث مستشفى جامعي معتمد داخل الجامعة، بما يعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى في تقديم الخدمات الصحية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الاعتماد يُجسد ثمرة العمل المؤسسي المتكامل، ويُعبر عن رؤية الجامعة الاستراتيجية للارتقاء بالمنظومة الطبية والتعليمية، وعلى التزام جامعة المنيا بدورها المجتمعي والطبي، واستمرارها في دعم المنظومة الصحية الوطنية، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

وأشار إلى أن اعتماد مستشفى الكُلى والمسالك البولية يُمثّل خطوة نوعية في مسيرة تطوير المستشفيات الجامعية، ويؤكد أن الجامعة تمتلك حاليًا أكبر عدد من المستشفيات الجامعية المعتمدة على مستوى الجامعات المصرية، بالتساوي مع جامعة المنصورة، وهو ما يعكس جدية الدولة والجامعة في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الاعتماد شهادة ثقة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ويضمن تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة قائمة على معايير علمية معتمدة، كما يُسهم في دعم التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي للطلاب والأطباء.

وأوضح الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الاعتماد من «جهار» لا يقتصر على تحسين البنية التحتية فحسب، بل يشمل تطوير الأداء الإكلينيكي، ورفع كفاءة الأطقم الطبية، وتطبيق نظم دقيقة لإدارة المخاطر وسلامة المرضى،

وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية بجامعة المنيا تشهد حاليًا نقلة نوعية شاملة في نظم التشغيل والإدارة، مدعومة بخطط تطوير مستمرة تستهدف تحسين تجربة المريض وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

