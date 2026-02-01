قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دور مصري حاسم في حماية غزة.. وأحمد موسى يكشف كواليس المواجهة مع إسرائيل
التعادل الإيجابي يحسم مباراة الفتح والحزم في الدوري السعودي
بعد حجب «روبلوكس» في مصر.. القصة كاملة لمخاطر اللعبة على النشء
موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر| تفاصيل
الأوقاف: تنسيق مع التنظيم والإدارة للتعاقد مع دفعة جديدة من الأئمة والعمال
رمضان 2026 .. شريف منير يجسد شخصية قيادي إخواني فى مسلسل "رأس الأفعى"
خطوة بخطوة.. متحدث الصحة يكشف كيف يتم إدارة ملف قرار العلاج على نفقة الدولة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مولودية الجزائر وسانت ايلو
الكونفدرالية الأفريقية| صلاح مسن يحرز هدف تعادل المصري في شباك الزمالك
مشهد نادر.. طيران الاحتلال يحلّق على ارتفاع منخفض في جنوب لبنان
اهتمام فرنسي سويسري للتعاقد مع مدافع الأهلي.. تفاصيل
خبير استراتيجي: ضربة إيران كانت وشيكة .. وتركيا تدخلت لوقف التصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا: اعتماد مستشفى الكُلى والمسالك البولية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

مستشفى الكلي
مستشفى الكلي
ايمن رياض

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، حصول مستشفى الكُلى والمسالك البولية الجامعي على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية "جهار" لتُصبح ثالث مستشفى جامعي معتمد داخل الجامعة، بما يعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى في تقديم الخدمات الصحية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الاعتماد يُجسد ثمرة العمل المؤسسي المتكامل، ويُعبر عن رؤية الجامعة الاستراتيجية للارتقاء بالمنظومة الطبية والتعليمية، وعلى التزام جامعة المنيا بدورها المجتمعي والطبي، واستمرارها في دعم المنظومة الصحية الوطنية، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

وأشار إلى أن اعتماد مستشفى الكُلى والمسالك البولية يُمثّل خطوة نوعية في مسيرة تطوير المستشفيات الجامعية، ويؤكد أن الجامعة تمتلك حاليًا أكبر عدد من المستشفيات الجامعية المعتمدة على مستوى الجامعات المصرية، بالتساوي مع جامعة المنصورة، وهو ما يعكس جدية الدولة والجامعة في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الاعتماد شهادة ثقة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ويضمن تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة قائمة على معايير علمية معتمدة، كما يُسهم في دعم التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي للطلاب والأطباء.

وأوضح الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الاعتماد من «جهار» لا يقتصر على تحسين البنية التحتية فحسب، بل يشمل تطوير الأداء الإكلينيكي، ورفع كفاءة الأطقم الطبية، وتطبيق نظم دقيقة لإدارة المخاطر وسلامة المرضى،

وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية بجامعة المنيا تشهد حاليًا نقلة نوعية شاملة في نظم التشغيل والإدارة، مدعومة بخطط تطوير مستمرة تستهدف تحسين تجربة المريض وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
 

المنيا جامعة المنيا الاعتماد مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

الغندور

الإعلام والجماهير تعاملوا بشكل مختلف مع رحيل ديانج وزيزو

ترشيحاتنا

بوسي

بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة كاجوال.. شاهد

ريهام حجاج

فستان بـ75 ألف جنيه وعقد يتجاوز 7 ملايين.. ريهام حجاج تخطف الأنظار في حفل المتحدة

داليا البحيري

بعد تصدرها التريند.. تفاصيل عملية تجميل داليا البحيري

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "مناعة"

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

الفيبروميالجيا ..أسباب الإصابة بها

لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟

دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم

دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم
دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم
دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

المزيد