التفاصيل الكاملة لانهيار منزل بمدينة مغاغة في المنيا دون إصابات بشرية

ينشر "صدى البلد" التفاصيل الكاملة لواقعة انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق دون إصابات بشرية، تم قطع المرافق وتم فرض كردون أمني حول المنزل، بمدينة مغاغة شمال المنيا الصعيد وتحرّر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وجارٍ حصر الخسائر الناتجة عن الواقعة، مع فحص مدى التزام أعمال البناء المجاورة بالاشتراطات الهندسية والقانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

